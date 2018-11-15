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Олег Кононов: музей Спартака" - один из лучших в мире

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился впечатлениями от клубного музея красно-белых.

"Впечатления неизгладимые! Считаю, что наш музей - один из лучших не только в Европе, но и в мире. Мне есть с чем сравнивать — я бывал на аренах многих легендарных клубов. Честно говоря, даже не ожидал, что музей настолько интерактивный и в нем собрана столь богатая коллекция редких экспонатов, связанных с историей клуба. Чувствуется, сколько вложено сюда души! Я окунулся в историю, и это навсегда останется в моих мыслях. Кое-что снимал на видео и фотографировал. Например, потрясающий гол Никиты Павловича Симоняна внешней стороной стопы в дальнюю "девятку". Непременно покажу этот эпизод игрокам. Потому что без уважения к истории, в моем понимании, желанного результата не достичь", - сказал Кононов.

ФК "Спартак"
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 16:30
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#1  Яamon   (Сегодня, 16:40)
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Болеет за:
«Локомотив»
зря он знакомство с командой начинает со всей этой помпы, с кучи комплиментов и лизоблюдства. больнее падать будет потом. работал бы себе потихоньку...
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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