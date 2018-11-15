Олег Кононов: музей Спартака" - один из лучших в мире

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился впечатлениями от клубного музея красно-белых."Впечатления неизгладимые! Считаю, что наш музей - один из лучших не только в Европе, но и в мире. Мне есть с чем сравнивать — я бывал на аренах многих легендарных клубов. Честно говоря, даже не ожидал, что музей настолько интерактивный и в нем собрана столь богатая коллекция редких экспонатов, связанных с историей клуба. Чувствуется, сколько вложено сюда души! Я окунулся в историю, и это навсегда останется в моих мыслях. Кое-что снимал на видео и фотографировал. Например, потрясающий гол Никиты Павловича Симоняна внешней стороной стопы в дальнюю "девятку". Непременно покажу этот эпизод игрокам. Потому что без уважения к истории, в моем понимании, желанного результата не достичь", - сказал Кононов.