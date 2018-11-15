Новости партнеров

Анзор Кавазашвили: Черчесов погладит Лева по голове и скажет: "Прощай, мой дорогой"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своими ожиданиями от товарищеского матча Германия – Россия, который состоится сегодня в Лейпциге (22.45 по московскому времени).

– Сборная Германии сейчас в кризисе. Можем ли мы рассчитывать на уверенную победу россиян?

– Не стал бы обольщаться. Немцы и в худшем состоянии не терпели поражений с крупным счетом. Даже не надейтесь на это. Нам сам им нужно улучшать игру и создавать больше голевых моментов. Этому тоже следует учиться. Тем более, что пижонов сейчас в нашей команде нет – все носятся как лошади.

– Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев находится на грани отставки. Как считаете, может его сегодня "уволить" старый знакомый Станислав Черчесов?

– Возможно, так оно и случится. Не удивлюсь, если после поражения от нашей сборной Черчесов погладит Лева по голове и скажет: "Прощай, мой дорогой". Я откровенно удивляюсь тому, что после провала немцев на чемпионате мира этот тренер остался в команде. Он же допустил откровенную ошибку, когда после победы на Кубке конфедераций стал добавлять в молодой коллектив стариков.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кавазашвили Черчесов Лев Сборная России
Сегодня, 17:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Он же допустил откровенную ошибку, когда после победы на Кубке конфедераций стал добавлять в молодой коллектив стариков.

Ах, Моська, знать она сильна. Раз лает на слона. До чего же он убог. Этот анзорка. "Дарагой", оценивать перспективы многолетнего тренера сборной Германии, выигравшей все, что только можно, дурачок, не тебе. Это не в РФС среди соплеменников по клубу непрерывно п...издеть!!!
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.