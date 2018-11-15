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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Анзор Кавазашвили: Черчесов погладит Лева по голове и скажет: "Прощай, мой дорогой"
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своими ожиданиями от товарищеского матча Германия – Россия, который состоится сегодня в Лейпциге (22.45 по московскому времени).
– Сборная Германии сейчас в кризисе. Можем ли мы рассчитывать на уверенную победу россиян?
– Не стал бы обольщаться. Немцы и в худшем состоянии не терпели поражений с крупным счетом. Даже не надейтесь на это. Нам сам им нужно улучшать игру и создавать больше голевых моментов. Этому тоже следует учиться. Тем более, что пижонов сейчас в нашей команде нет – все носятся как лошади.
– Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев находится на грани отставки. Как считаете, может его сегодня "уволить" старый знакомый Станислав Черчесов?
– Возможно, так оно и случится. Не удивлюсь, если после поражения от нашей сборной Черчесов погладит Лева по голове и скажет: "Прощай, мой дорогой". Я откровенно удивляюсь тому, что после провала немцев на чемпионате мира этот тренер остался в команде. Он же допустил откровенную ошибку, когда после победы на Кубке конфедераций стал добавлять в молодой коллектив стариков.
"Спорт-Экспресс"
– Сборная Германии сейчас в кризисе. Можем ли мы рассчитывать на уверенную победу россиян?
– Не стал бы обольщаться. Немцы и в худшем состоянии не терпели поражений с крупным счетом. Даже не надейтесь на это. Нам сам им нужно улучшать игру и создавать больше голевых моментов. Этому тоже следует учиться. Тем более, что пижонов сейчас в нашей команде нет – все носятся как лошади.
– Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев находится на грани отставки. Как считаете, может его сегодня "уволить" старый знакомый Станислав Черчесов?
– Возможно, так оно и случится. Не удивлюсь, если после поражения от нашей сборной Черчесов погладит Лева по голове и скажет: "Прощай, мой дорогой". Я откровенно удивляюсь тому, что после провала немцев на чемпионате мира этот тренер остался в команде. Он же допустил откровенную ошибку, когда после победы на Кубке конфедераций стал добавлять в молодой коллектив стариков.
"Спорт-Экспресс"
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