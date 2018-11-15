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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Гамула: Германия за 10 лет столько не проигрывала, сколько в этом году проиграла
Экс-наставник «Тарвии», «Закарпатья» (Украина»), «Черноморца» и «Ростова» (Россия), а ныне тренер селекционер ростовчан в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info высказался о приглашении Ари в сборную России, а также поделился ожиданиями от матча Германия – Россия.
- Как вы относитесь к привлечению в сборную России 5-го легионера?
- Я уже много раз отвечал на этот вопрос. У него российский паспорт. Главное то, чтобы он подходил главному тренеру. Черчесов его привлёк, значит всё нормально и правильно. Зачем мы это обсуждаем? Главный тренер привлёк его в сборную – значит он ему нужен. Ведь Черчесов не делал ему паспорт. Ари сам получил гражданство, а приглашение в сборную заслужил своей игрой. Посмотрим как он выступит.
Вопросы эти нужно задавать не мне, а Станиславу Черчесову – ведь это он отвечает за сборную России и её результаты. И раз он его пригласил – он знает что делает. А то мы всё обсуждаем его. А потом раз – и все шапки переодеваем.
- В смысле?
- До Чемпионата Мира кто только не обсуждал и не осуждал как сборную России, так и тренера Станислава Саламовича. Все кому не лень. А когда его команда хорошо на турнире выступила – раз, и все начали «переодеваться».
- Часто обсуждается что у «российских футболистов свой менталитет». И несколько чемпионат. Вы же работали как в России, так и в Украине во времена золотого поколения: Шевченко, Ребров, Каладзе, Шовковский. При этом Украина по размерам и населению сравнима… ну, с Ростовской областью, но не со всей Россией.
- Вы знаете, Голландия и Бельгия также небольшие страны. Украина поболее их будет.
- Как удалось тогда Украине вырастить целую плеяду столь больших игроков? Шевченко и Каладзе в «Милане»…
- Подождите, а что, из этого поколения россиян меньше играло в Европе? Тоже были хорошие игроки. Был Аршавин в «Арсенале», а ранее Мостовой, Карпин, и так далее. Я считаю, что Украина и Россия это одна и та же страна: тут один и тот же менталитет, те же самые обычаи, привычки.
Вы упоминаете Шевченко – но он 1976 года рождения. Ситуация ведь схожа – что в России, что в Украине. Их даже и разделять не хочется. Тогда выросло одно хорошее поколение – в России в это же время это было, к примеру, «спартаковское». Сколько тут было футболистов. Аналогично в Украине было хорошее поколение из киевского «Динамо». Сейчас у Украины есть Ярмоленко и Коноплянка, а у России – Головин.
Для меня это одна бывшая страна, пусть сейчас и происходят определённые политические события. Но я считал и продолжаю считать, что это братские народы. Мы ведь одинаково учились, одинаково готовились, одинаково росли и общались.
Возможно, сейчас нечто и поменялось…, Впрочем, мы переходим к политике. Не будем заниматься этим – это сейчас никому не нужно.
- Где правильнее и эффективнее работают с молодыми игроками? В России или в Украине?
- И в Украине, и в России с молодёжью работают приблизительно одинаково. Не вижу тут большой разницы. Если сравнивать к другими, не столь близкими странами – то тут может быть и будет разница. Но на самом деле мы также стремимся к европейскому уровня по подготовке игроков. К тем же стандартам. Посмотрите на «Краснодар» и ЦСКА, и так далее – тут чётко понимают что за молодёжью в футболе будущее. И сколько сейчас играет в ведущих командах молодых игроков? Сколько их в «Краснодаре», в ЦСКА, сколько их в «Спартаке»?
А ведь ещё недавно все они были в дублях – я их там всех видел, и мы против них играли. Сейчас идёт это поколение, и уже многие из них играют уже в основных составах. Сколько Чалов забивает? А ведь он 98-го года. Головин уже играет в «Монако». Почему мы не думаем об этом?
В Украине тоже самое: вырастают хорошие футболисты. И часть из них уже поехали в Европу. В плане футбола мы далеко друг от друга не ушли.
- То есть нужно просто дать этому поколению вырасти в мастеров?
- Ведь понятно, что всё сразу не бывает. Посмотрите сколько уже сейчас молодых ребят играет в основе ЦСКА? И при этом они «Реал» обыграли! Да, проиграли «Роме». Но ведь и выиграли у «Зенита». «Зенит» казался недосягаемым, а армейцы спокойно вышли на поле и его обыграли. И даже Семак сказал, что всё было по делу.
А в «Краснодаре» сейчас есть Игнатьев, Сулейманов. Они также играют в еврокубках, да ещё и забивают победные голы.
- Чего вы ожидаете от матча Германия – Россия?
- У россиян довольно много сейчас травмированных игроков. И у Германии ситуация аналогична: немало травмированных футболистов. Плюс, они хотят поэкспериментировать. Но Германия — это очень и очень футбольная страна. Та, что приезжает на Кубок Конфедераций совершенно новым составом и спокойно добивается победы в турнире.
Да, сейчас у них есть некоторый спад – они, если не ошибаюсь, столько за последние 10 лет не проигрывали, сколько проиграли в этом году. Но, думаю, что это у них скоро пройдёт. Сегодня будет интересная игра.
И те ребята, которых они сегодня вызвали в национальную команду – они будут очень стараться доказать, что достойны этого вызова. Что они достойны права играть за сборную своей страны. И будут играть через не могу. Скорее всего, будут выкладываться на максимум, дабы выступить удачно, и тем самым доказать всем, что они достойны быть игроками сборной.
Плюс, не забывайте, что Германия — это всегда Германия. Ведь как говорят – «играют все, а побеждают немцы». Да, Лёв говорит, что хочет экспериментировать. Но ведь наверняка он тоже хочет выиграть, поскольку в последнее время у сборной идут неудачные матчи. И он явно хочет и постарается эту тенденцию переломить.
Так что игра точно будет интересной. Кто тут победит? Я не знаю. Но сборная России уж точно не будет мальчиками для битья. А как оно будет – не знаю. Как прогнозист не очень силён. Рискну поставить на ничью.
- Как вы относитесь к привлечению в сборную России 5-го легионера?
- Я уже много раз отвечал на этот вопрос. У него российский паспорт. Главное то, чтобы он подходил главному тренеру. Черчесов его привлёк, значит всё нормально и правильно. Зачем мы это обсуждаем? Главный тренер привлёк его в сборную – значит он ему нужен. Ведь Черчесов не делал ему паспорт. Ари сам получил гражданство, а приглашение в сборную заслужил своей игрой. Посмотрим как он выступит.
Вопросы эти нужно задавать не мне, а Станиславу Черчесову – ведь это он отвечает за сборную России и её результаты. И раз он его пригласил – он знает что делает. А то мы всё обсуждаем его. А потом раз – и все шапки переодеваем.
- В смысле?
- До Чемпионата Мира кто только не обсуждал и не осуждал как сборную России, так и тренера Станислава Саламовича. Все кому не лень. А когда его команда хорошо на турнире выступила – раз, и все начали «переодеваться».
- Часто обсуждается что у «российских футболистов свой менталитет». И несколько чемпионат. Вы же работали как в России, так и в Украине во времена золотого поколения: Шевченко, Ребров, Каладзе, Шовковский. При этом Украина по размерам и населению сравнима… ну, с Ростовской областью, но не со всей Россией.
- Вы знаете, Голландия и Бельгия также небольшие страны. Украина поболее их будет.
- Как удалось тогда Украине вырастить целую плеяду столь больших игроков? Шевченко и Каладзе в «Милане»…
- Подождите, а что, из этого поколения россиян меньше играло в Европе? Тоже были хорошие игроки. Был Аршавин в «Арсенале», а ранее Мостовой, Карпин, и так далее. Я считаю, что Украина и Россия это одна и та же страна: тут один и тот же менталитет, те же самые обычаи, привычки.
Вы упоминаете Шевченко – но он 1976 года рождения. Ситуация ведь схожа – что в России, что в Украине. Их даже и разделять не хочется. Тогда выросло одно хорошее поколение – в России в это же время это было, к примеру, «спартаковское». Сколько тут было футболистов. Аналогично в Украине было хорошее поколение из киевского «Динамо». Сейчас у Украины есть Ярмоленко и Коноплянка, а у России – Головин.
Для меня это одна бывшая страна, пусть сейчас и происходят определённые политические события. Но я считал и продолжаю считать, что это братские народы. Мы ведь одинаково учились, одинаково готовились, одинаково росли и общались.
Возможно, сейчас нечто и поменялось…, Впрочем, мы переходим к политике. Не будем заниматься этим – это сейчас никому не нужно.
- Где правильнее и эффективнее работают с молодыми игроками? В России или в Украине?
- И в Украине, и в России с молодёжью работают приблизительно одинаково. Не вижу тут большой разницы. Если сравнивать к другими, не столь близкими странами – то тут может быть и будет разница. Но на самом деле мы также стремимся к европейскому уровня по подготовке игроков. К тем же стандартам. Посмотрите на «Краснодар» и ЦСКА, и так далее – тут чётко понимают что за молодёжью в футболе будущее. И сколько сейчас играет в ведущих командах молодых игроков? Сколько их в «Краснодаре», в ЦСКА, сколько их в «Спартаке»?
А ведь ещё недавно все они были в дублях – я их там всех видел, и мы против них играли. Сейчас идёт это поколение, и уже многие из них играют уже в основных составах. Сколько Чалов забивает? А ведь он 98-го года. Головин уже играет в «Монако». Почему мы не думаем об этом?
В Украине тоже самое: вырастают хорошие футболисты. И часть из них уже поехали в Европу. В плане футбола мы далеко друг от друга не ушли.
- То есть нужно просто дать этому поколению вырасти в мастеров?
- Ведь понятно, что всё сразу не бывает. Посмотрите сколько уже сейчас молодых ребят играет в основе ЦСКА? И при этом они «Реал» обыграли! Да, проиграли «Роме». Но ведь и выиграли у «Зенита». «Зенит» казался недосягаемым, а армейцы спокойно вышли на поле и его обыграли. И даже Семак сказал, что всё было по делу.
А в «Краснодаре» сейчас есть Игнатьев, Сулейманов. Они также играют в еврокубках, да ещё и забивают победные голы.
- Чего вы ожидаете от матча Германия – Россия?
- У россиян довольно много сейчас травмированных игроков. И у Германии ситуация аналогична: немало травмированных футболистов. Плюс, они хотят поэкспериментировать. Но Германия — это очень и очень футбольная страна. Та, что приезжает на Кубок Конфедераций совершенно новым составом и спокойно добивается победы в турнире.
Да, сейчас у них есть некоторый спад – они, если не ошибаюсь, столько за последние 10 лет не проигрывали, сколько проиграли в этом году. Но, думаю, что это у них скоро пройдёт. Сегодня будет интересная игра.
И те ребята, которых они сегодня вызвали в национальную команду – они будут очень стараться доказать, что достойны этого вызова. Что они достойны права играть за сборную своей страны. И будут играть через не могу. Скорее всего, будут выкладываться на максимум, дабы выступить удачно, и тем самым доказать всем, что они достойны быть игроками сборной.
Плюс, не забывайте, что Германия — это всегда Германия. Ведь как говорят – «играют все, а побеждают немцы». Да, Лёв говорит, что хочет экспериментировать. Но ведь наверняка он тоже хочет выиграть, поскольку в последнее время у сборной идут неудачные матчи. И он явно хочет и постарается эту тенденцию переломить.
Так что игра точно будет интересной. Кто тут победит? Я не знаю. Но сборная России уж точно не будет мальчиками для битья. А как оно будет – не знаю. Как прогнозист не очень силён. Рискну поставить на ничью.
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