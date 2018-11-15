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Адвокат: Тарасов хочет, чтобы его бывшая жена пожалела о своих требованиях

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены Тарасова Оксаны Осинкиной, прокомментировал новость о том, что футболист обратился с иском в суд. Полузащитник "Локомотива" потребовал уменьшить сумму алиментов до 100 тыс. рублей, при этом 50 тыс. Тарасов хочет перечислять на специальный счет.

"Обратиться в суд с иском — право каждого гражданина, хотя иск выглядит достаточно смешно. Вещи, которые там описаны, не совсем корректны. Решение суда зависит от большого количества обстоятельств. И первое из них — изменилось ли финансовое положение самого Тарасова, который хочет уменьшить сумму алиментов. Мы понимаем, что в суд Дмитрий обратился, так как хочет отомстить бывшей жене, начавшей отстаивать свои права, и потребовавшей того, что прописано в законе. Обоснований особых в иске нет.

Самое удивительное, что даже сумму в 100 тысяч рублей он не хочет перечислять полностью. Он хочет, чтобы 50 тысяч поступало непосредственно на жизнь ребенка, а еще 50 — на специализированный счет. Там они либо будут лежать до совершеннолетия дочери, либо тратить их можно будет с достаточно сложным алгоритмом. Думаю, он хочет, чтобы его бывшая супруга пожалела о том, что попросила проиндексировать алименты, как того требует закон. Но есть ли реальные обоснования для изменения суммы алиментов, мы узнаем на заседании суда 6 декабря", - цитирует Тарасова Sport24.
Теги: Тарасов
Сегодня, 17:30
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#3  brysy  москва (Сегодня, 18:46)
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«Спартак»
А откуда вылезла такая сумма 100000руб. если это 25% от заработка, то получается, что он зарабатывает 400000руб в месяц? Это-же бред, по моему таких заработков нет даже в ФНЛ и даже не в ФНЛ а в первом дивизионе, чушь какая-то, вон писали что Глушаков на двоих детей платит лимон в месяц, а здесь какие-то 100000, что-то тут не чисто.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:21)
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«Зенит»
Цитата: robinzen
Я не понимаю, как человек, который получает 100 тыс. долл. в месяц, может платить на своего ребенка алименты, составляющие 1/65 часть этой зарплаты? Это как? В законе же сказано: 25% от месячного дохода - на одного ребенка... Или Тарасов считает, что ребенок ему не родной, что так сопротивляется? Не понимаю таких отцов. Кокорин братцу и то больше, видать, отстегивает на гулянки...


А ничего что бывшая жёнушка может тратить эти деньги не на ребёнка,а на себя или ещё лучше на своего нового хахаля. Поэтому пусть обломается, а 100 000 нормальная сумма.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:04)
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Болеет за:
«Зенит»
Я не понимаю, как человек, который получает 100 тыс. долл. в месяц, может платить на своего ребенка алименты, составляющие 1/65 часть этой зарплаты? Это как? В законе же сказано: 25% от месячного дохода - на одного ребенка... Или Тарасов считает, что ребенок ему не родной, что так сопротивляется? Не понимаю таких отцов. Кокорин братцу и то больше, видать, отстегивает на гулянки...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
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