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Валерий Газзаев раскритиковал Прядкина за идею об ограничении зарплат молодым футболистам

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, зампред комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев не поддержал президента РПЛ Сергея Прядкина, который высказался о еобходимости ограничения зарплат молодым футболистам.

"Бред какой-то. Пусть лучше думают, как улучшить качество футбола и результаты на международной арене, клубного футбола, в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а не придумывают какие-то небылицы", - цитирует Газзаева НСН..
Теги: Газзаев Прядкин
Сегодня, 17:48
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#2  студия дускай   (Сегодня, 18:25)
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убрать лимит немедленно
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Два дебила - это сила (каждый по-своему).


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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