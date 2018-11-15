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Андрей Червиченко: Ари в сборной? У нас забивать некому, пока кто-то там самокрутки на шконке крутит

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал отрицательную реакцию бывшего игрока команды Романа Павлюченко на приглашение в сборную России натурализованного бразильца Ари из "Краснодара".

"Вызов Ари и реакция Павлюченко? Не знаю, что на Рому нашло, что за бред вообще такой? Не понимаю. На мой взгляд, Ари хороший футболист с российским паспортом. Я считаю, что тема с привлечением иностранцев и их русификацией вполне жизненна. Если вы посмотрите на сборную Германии, все это используют. Не понимаю, почему мы не можем использовать, когда у нас есть возможности. Я считаю наоборот, что нужно давать шанс, тем более, когда ситуация такая, что забивать некому. Кто-то травмирован, кто-то там самокрутки на шконке крутит. Пусть попробует, тем более человек получил российское гражданство. У Ари хорошее чувство мяча, может быть, скорости нет или пушечного удара, но зато он техничный игрок и всегда на голевых моментах.

Мой прогноз на сегодняшний на матч Германия-Россия? Не уверен, что мы получим в этом матче столько удовольствия, сколько получили на ЧМ. Немцы, думаю, будут сильнее", - цитирует Червиченко Sport24.
Теги: Червиченко Ари Сборная России
Сегодня, 18:05
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#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Откуда у него такой сленг ?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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