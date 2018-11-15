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"Спартак" проводит первую тренировку под руководством Кононова

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов проводит свою первую тренировку с командой.

Сегодня специалист был внесен в заявку "Спартака" на сезон.

Теги: Спартак Кононов
Сегодня, 18:09
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#3  Manchester United   (Сегодня, 19:19)
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Blessing
Врут, его еще не привели в чувство после посещения музея.

вот у тебя пукан полыхает,бедолага.
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#2  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:33)
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  •  (7)
online

чмо отметилось уже..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 18:15)
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Врут, его еще не привели в чувство после посещения музея.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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