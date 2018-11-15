"Спартак" проводит первую тренировку под руководством Кононова

#Спартак проводит первую тренировку под руководством нового главного тренера красно-белых Олега Кононова! ?????#Тарасовка pic.twitter.com/LubU3BCO1z — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) November 15, 2018

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов проводит свою первую тренировку с командой.Сегодня специалист был внесен в заявку "Спартака" на сезон.