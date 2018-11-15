"Анжи" может сняться с чемпионата после зимней паузы

"Анжи" может сняться с чемпионата России по окончании первой, осенней, части турнира.У махачкалинцев серьезные финансовые проблемы: вовремя не выплачивается заработная плата, а на зимний период не запланированы и не оплачены сборы.После 14 туров команда идет в зоне вылета, занимая 15-е место.