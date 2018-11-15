"Анжи" может сняться с чемпионата после зимней паузы

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Хердюр Магнуссон - о Набабкине: Кирилл отличный игрок, он заслужил возвращение в сборную России
Хердюр Магнуссон - о Набабкине: Кирилл отличный игрок, он заслужил возвращение в сборную России
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Андрей Талалаев: пусть те, кто критикует натурализацию, посмотрят как мы сыграем без Фернандеса (6)
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"Анжи" может сняться с чемпионата России по окончании первой, осенней, части турнира.
У махачкалинцев серьезные финансовые проблемы: вовремя не выплачивается заработная плата, а на зимний период не запланированы и не оплачены сборы.
После 14 туров команда идет в зоне вылета, занимая 15-е место.
"Спорт-Экспресс"
У махачкалинцев серьезные финансовые проблемы: вовремя не выплачивается заработная плата, а на зимний период не запланированы и не оплачены сборы.
После 14 туров команда идет в зоне вылета, занимая 15-е место.
"Спорт-Экспресс"
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