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"Анжи" может сняться с чемпионата после зимней паузы

"Анжи" может сняться с чемпионата России по окончании первой, осенней, части турнира.

У махачкалинцев серьезные финансовые проблемы: вовремя не выплачивается заработная плата, а на зимний период не запланированы и не оплачены сборы.

После 14 туров команда идет в зоне вылета, занимая 15-е место.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Анжи
Сегодня, 18:16
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(3)
#9  Manchester United   (Сегодня, 19:17)
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online
Болеет за:
«МЮ»
чему быть,того не миновать.
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#8  GS  Москва (Сегодня, 19:00)
  • +1
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Цитата: Игорь футболист
А кто выиграл у Анжи? С тех три очка снимают.

Дотянут Анжу до 15 матчей (1 остался), а дальше можно будет всем остальным по 3 лепить после снятия.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#7  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:58)
  • +3
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот и сказочке конец, лопнул надутый контрацептив. А как всё начиналось при Керимове, сколько понтов было, сколько бабла он в них вбухал! Один только Это’о получал 22 евроляма в год.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 18:58)
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь футболист
Держитесь,
Цитата: Сибирячок
Жалко тех, у кого Анжи выиграли.

А кто выиграл у Анжи? С тех три очка снимают.

Ты правил не знаешь, писатель. Регламент прочитай
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Игорь футболист  г.Самара (Сегодня, 18:56)
  • -1
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Держитесь,
Цитата: Сибирячок
Жалко тех, у кого Анжи выиграли.

А кто выиграл у Анжи? С тех три очка снимают.


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Не берегете вы себя Юрий Венидиктович, все о футболе России думаете.
Регистрация: 21.09.2010 [жалоба]
#4  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Наверное и Прядкин облегченно выдохнет.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 18:50)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
У них задача одна не сняться в первом круге. Жалко тех, у кого Анжи выиграли.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 18:35)
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
Пускай тогда расформировывают с концами.Хватит этого цирка .Зачем в Пл обратно лезли коли вылетели ?Банкротство и пусть с нуля начинают,с первенства города,хотя бы лет пять-шесть о них слышно не будет,а глядишь и навечно канут.В чем логика лезть в Пл без денег и потом год ныть,продавать матчи,писать письма президенту,бойкотировать соревнования и давать скандальные вью?Каждый год цирк с разными клубами.Как они лицензирование проходят?С заносом конвертов комиссии?Как можно допускать к играм нищие клубы без всяких гарантий?Кто вообще за это отвечает?


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 18:24)
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  •  (3)

к тому идет
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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