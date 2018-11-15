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Юрий Гаврилов: в сборной России слишком много легионеров

Бывший полузащитник сборной СССР Юрий Гаврилов – о предстоящем сегодня в Лейпциге (22.45 по Москве) товарищеском матче Германия – Россия.

- Как отнеслись к вызову 32-летнего натурализованного бразильца Ари? Зачем он нужен, если в национальной команде есть перспективный Чалов?

- Это выбор тренера и если он так решил, пусть Ари пробует проявить себя. Черчесов хочет проверить его на таком уровне – ну, пускай. Наверняка есть какие-то свои задумки и если это пойдет в плюс, почему нет? Хотя Чалов сейчас тоже неплохо выглядит.

- Может, стоило пригласить вместо Ари 24-летнего Панюкова, у которого 4 гола в 8 матчах РПЛ в составе "Урала"?

- Нужно всегда вызывать своих ребят. А сейчас в сборной слишком много легионеров.

- У Германии целый ряд футболистов травмирован. Насколько это повышает наши шансы на победу?

- У немцев идет смена поколений, а это всегда болезненный процесс. Тем не менее, не думаю, что увидим крупный выигрыш россиян. Склоняюсь к ничейному результату. Встреча вряд ли получится открытой с обилием голов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гаврилов Сборная России
Сегодня, 18:34
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#2  Ditrih   (Сегодня, 19:16)
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Болеет за:
«Зенит»
уберите Гильерме,Рауша
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#1  студия дускай   (Сегодня, 18:38)
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сборная россии в изгнании)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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