Гендиректор "Анжи": не исключаю снятие с чемпионата

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов допускает, что клуб может не доиграть сезон-2018/19 и сняться с чемпионата России.– Нет, к сожалению, наши финансовые проблемы по-прежнему существуют. Пока сложно представить, как мы будем доигрывать до зимней паузы.– Нет, конечно. А что планировать? Мы пока не понимаем, что будет дальше. 17 ноября будет собираться команда и будем что-то думать. Пока мы не можем даже зарплату платить, о каких сборах вести речь? Мое мнение – с такими проблемами нельзя существовать. Подчеркну: это мое частное мнение – не клуба или его руководства.– Я этого не исключаю. Но хотелось бы все-таки доиграть до зимы – последний матч у нас 8 декабря, а там уже будем решать.