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Суд отказался рассматривать освобождение Мамаева под залог

Тверской суд Москвы не стал рассматривать просьбу защиты Павла Мамаева об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на залог.

Ранее стало известно, что адвокат хавбека "Краснодара" Игорь Бушманов направил официальный запрос в суд об освобождении игрока под залог.

"В суд поступило обращение адвоката (Игоря) Бушманова об изменении Мамаеву меры пресечения с заключения под стражу на залог. Суд не стал рассматривать данное обращение, так как оно было ненадлежаще подано", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

В ходе расследования уголовного дела о потасовках Мамаеву заново предъявили обвинение, в котором были устранены нарушения, выявленные прокуратурой. При этом собеседник агентства подчеркнул, что состав и существо "нового" обвинения не отличаются от прежнего.

"Интерфакс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:05
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#6  нетрал   (Сегодня, 21:14)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GreatWhite999
А дело, получается, на ОСОБОМ контроле.

орденоносец все таки...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 21:05)
  • +4
  •  (4)
online

Китаец епнутый стулом уперрся деревянным лбом в тупик. Народ любил героев но втайне ненавидел .. гандонов.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  Charodei  Борзя (Сегодня, 20:49)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
На примере этих двух клоунов гопников-неудачников,видимо решили на всю страну продемонстрировать,что принцип неотвратимости наказания у нас все же действует.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 20:48)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
похоже, власть решила этих горемык упаковать реально.

Вот не хочется, что бы этих горемык бросили толпе, как кость. Лучше бы Сердюкова отдали народу и ещё нескольких особо вороватых. Эти футболисты хоть не украли деньги свои.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А дело, получается, на ОСОБОМ контроле.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  dima0501   (Сегодня, 20:23)
  • +3
  •  (5)

Чем то не угодили власть держащим или даже самому,не любит футболистов,интересно почему.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
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