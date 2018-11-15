Суд отказался рассматривать освобождение Мамаева под залог

Тверской суд Москвы не стал рассматривать просьбу защиты Павла Мамаева об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на залог.Ранее стало известно, что адвокат хавбека "Краснодара" Игорь Бушманов направил официальный запрос в суд об освобождении игрока под залог."В суд поступило обращение адвоката (Игоря) Бушманова об изменении Мамаеву меры пресечения с заключения под стражу на залог. Суд не стал рассматривать данное обращение, так как оно было ненадлежаще подано", - сказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.В ходе расследования уголовного дела о потасовках Мамаеву заново предъявили обвинение, в котором были устранены нарушения, выявленные прокуратурой. При этом собеседник агентства подчеркнул, что состав и существо "нового" обвинения не отличаются от прежнего.