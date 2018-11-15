Из кабинета председателя общества "Спартак" украли 690 тысяч рублей

Из кабинета председателя спортивного общества "Спартак" в московском районе Замоскворечье был похищено 690 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.Заявление в полицию о краже денег поступило 14 ноября.Заявителем выступил предприниматель Сергей Козлов, по словам которого деньги были похищены из сумки, оставленной в кабинете председателя общества.