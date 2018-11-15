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Из кабинета председателя общества "Спартак" украли 690 тысяч рублей

Из кабинета председателя спортивного общества "Спартак" в московском районе Замоскворечье был похищено 690 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Заявление в полицию о краже денег поступило 14 ноября.

Заявителем выступил предприниматель Сергей Козлов, по словам которого деньги были похищены из сумки, оставленной в кабинете председателя общества.

ТАСС
Теги: Спартак
Сегодня, 20:32
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#16  Босх  Россия (Сегодня, 21:41)
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online
Болеет за:
«Ростов»
После опроса на фанатской трибуне стало ясно,что ХАЙЛИ ЛАЙКЛи это ГЛУШАКОВ!

Потому что во всех бедах виноват ГЛУШАКОВ!

Вот так.
Тем более он с Миллерово. Полковник Захарченко с миллиардами0тоже с Миллерово.

Всё. Все сходится.
Хйали лайкли- ГЛУШАКОВ!

Учитесь быстро,по-англтйски проводить расследования,олухи!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#15  yuri  спб (Сегодня, 21:38)
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online

Козлов уныло смотрел. Кот закурил- это ранние цветочки. Китаец задрожал с телефоном в руке. А пока, цветочки.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#14  валет   (Сегодня, 21:34)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Lord_Vik,
"ДЗЮБА ЗАХОДИЛ?" Говорит что нет. Но видели, как там, в кабинете, кто-то из Спартаковцев ошивался.


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валет
Регистрация: 27.03.2010 [жалоба]
#13  Kaval  г.Новочебоксарск (Сегодня, 21:33)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
Свиньи сами у себя и помылили

И это пишет человек который болеет за команду которую в народе называют "бомжи" котором, с 2009 года на выделяли деньги на второсортный стадион. Сколько там было украдено и попилено? Своем глазу бревно, убери а потом пиши!


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Один неверный шаг может стоить целой жизни. Как в шахматах.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#12  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:18)
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online

Цитата: ВИКНИКСОР
Товарищи! Храните деньги в сберегательной кассе.

Вряд ли это свои деньги.. blush


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#11  metis  Riga (Сегодня, 21:12)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Это кто то удачно зашел. smiley


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#10  нетрал   (Сегодня, 21:12)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
на прочие нужды...сами догадались какие!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#9  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 21:05)
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба заходил?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#8  scorpion 69  колпино (Сегодня, 21:03)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи сами у себя и помылили
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:00)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А может быть, в консерватории что-то подправить?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:55)
  • +3
  •  (3)
online

Товарищи! Храните деньги в сберегательной кассе.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  Charodei  Борзя (Сегодня, 20:47)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
По повадкам на Дзюбу похоже.Это точно.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 20:44)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чьи деньги? Ловчева?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  sd131  РОССИЯ (Сегодня, 20:43)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Это бомжи)
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:37)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
И причём здесь футбол?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 20:36)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Дзюба ? smile
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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