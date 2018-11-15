Гендиректор "Тамбова": ситуация с "Анжи" у нас невозможна

Генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что его клуб активно работает над приведением инфраструктуры в соответствие нормам РПЛ.- Сейчас ведем очень активную работу по улучшению инфраструктуры, - сказал Худяков. - На стадионе поменяли поле, поставили новую систему полива, освещение, которое по всем нормам подходит под требования премьер-лиги. Также клуб завершает реконструкцию северной трибуны - благодаря этому наша арена станет вмещать 10 тысяч человек. Кроме этого, "Тамбов" заказал СКУДы (система контроля и управления доступом зрителей, ее наличие – одно из обязательных условий получения сертификата соответствия стадиона - Прим. "СЭ"). Детско-юношеская академия у нас - одна из самых крупных во всем Черноземье, там шикарные условия, гостиница на 100 мест. Все местные власти, в том числе, губернатор и его заместитель, крайне заинтересованы в развитии футбола в регионе, поэтому в данный момент огромное количество сил положено на то, чтобы вывести "Тамбов" на уровень премьер-лиги.- Думаю, проблем не возникнет. Да, финансирование у "Тамбова" не очень крупное, но мы работаем над привлечением спонсоров, президент клуба и губернатор озабочены данным вопросом. Думаю, финансирования из госбюджета у нас больше не будет, найдем спонсоров - на что есть, на то и станем играть. Да, минимально, скромно, но все будет в норме. В мальчиков для битья не превратимся.- Нет, такого с нами не произойдет.