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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гендиректор "Тамбова": ситуация с "Анжи" у нас невозможна
Генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что его клуб активно работает над приведением инфраструктуры в соответствие нормам РПЛ.
- Сейчас ведем очень активную работу по улучшению инфраструктуры, - сказал Худяков. - На стадионе поменяли поле, поставили новую систему полива, освещение, которое по всем нормам подходит под требования премьер-лиги. Также клуб завершает реконструкцию северной трибуны - благодаря этому наша арена станет вмещать 10 тысяч человек. Кроме этого, "Тамбов" заказал СКУДы (система контроля и управления доступом зрителей, ее наличие – одно из обязательных условий получения сертификата соответствия стадиона - Прим. "СЭ"). Детско-юношеская академия у нас - одна из самых крупных во всем Черноземье, там шикарные условия, гостиница на 100 мест. Все местные власти, в том числе, губернатор и его заместитель, крайне заинтересованы в развитии футбола в регионе, поэтому в данный момент огромное количество сил положено на то, чтобы вывести "Тамбов" на уровень премьер-лиги.
- То есть, если клуб выйдет туда, то без вопросов получит лицензию?
- Думаю, проблем не возникнет. Да, финансирование у "Тамбова" не очень крупное, но мы работаем над привлечением спонсоров, президент клуба и губернатор озабочены данным вопросом. Думаю, финансирования из госбюджета у нас больше не будет, найдем спонсоров - на что есть, на то и станем играть. Да, минимально, скромно, но все будет в норме. В мальчиков для битья не превратимся.
- Не случится ли так, что в плане финансов попадете в положение нынешнего "Анжи"?
- Нет, такого с нами не произойдет.
"Спорт-Экспресс"
- Сейчас ведем очень активную работу по улучшению инфраструктуры, - сказал Худяков. - На стадионе поменяли поле, поставили новую систему полива, освещение, которое по всем нормам подходит под требования премьер-лиги. Также клуб завершает реконструкцию северной трибуны - благодаря этому наша арена станет вмещать 10 тысяч человек. Кроме этого, "Тамбов" заказал СКУДы (система контроля и управления доступом зрителей, ее наличие – одно из обязательных условий получения сертификата соответствия стадиона - Прим. "СЭ"). Детско-юношеская академия у нас - одна из самых крупных во всем Черноземье, там шикарные условия, гостиница на 100 мест. Все местные власти, в том числе, губернатор и его заместитель, крайне заинтересованы в развитии футбола в регионе, поэтому в данный момент огромное количество сил положено на то, чтобы вывести "Тамбов" на уровень премьер-лиги.
- То есть, если клуб выйдет туда, то без вопросов получит лицензию?
- Думаю, проблем не возникнет. Да, финансирование у "Тамбова" не очень крупное, но мы работаем над привлечением спонсоров, президент клуба и губернатор озабочены данным вопросом. Думаю, финансирования из госбюджета у нас больше не будет, найдем спонсоров - на что есть, на то и станем играть. Да, минимально, скромно, но все будет в норме. В мальчиков для битья не превратимся.
- Не случится ли так, что в плане финансов попадете в положение нынешнего "Анжи"?
- Нет, такого с нами не произойдет.
"Спорт-Экспресс"
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