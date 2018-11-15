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"Томь" не знает, сможет ли выступить в РПЛ

Гендиректор "Томи" Татьяна Смирнова сообщила, что пока не знает, сможет ли команда выступить в РПЛ в следующем сезоне в случае выхода по спортивному принципу.

"Томь" испытывает серьезные финансовые проблемы. В середине октября, по словам Смирновой, долги перед футболистами томской команды составляли 15 миллионов рублей. В начале ноября игрокам выплатили зарплату за один месяц.

"Пока не могу ответить, будем ли мы готовы играть в премьер-лиге. Очень много факторов, которые влияют на это. Это не только спортивные результаты. Перед нами задача уверенно выступить в ФНЛ, попасть как минимум в десятку сильнейших.

Долги у всех разные, кто только что пришел, у тех небольшие долги, а кто с прошлого сезона - больше. Мы работаем над этим, наблюдается положительная динамика. И администрация области помогает нам, работает над этим вопросом, и мы стараемся на своем уровне изыскивать средства", - цитирует Смирнову ТАСС.
Теги: Томь
Сегодня, 21:03
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#1  Савелий  Россия (Сегодня, 21:30)
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Прядкин уже позвонил?(( Начинайте сливать.... Куда катится спортивный принцип? Жопа....
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
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