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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Булыкин: вызов в сборную должен добавить Чалову эмоций и помочь в прогрессе
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой Германии.
"Ожидаю хорошей игры и надеюсь на положительный результат, которого можно добиться в этом матче. Что касается травм, то трудности возникают всегда. У нас есть хорошие футболисты, которые могут заменить выбывших. Будет интересно посмотреть на них.
Вызов Ари заслуженный. Он показывает своей игрой, что находится в очень хорошей форме. Правда, стоит отметить, что игрок возрастной и рассчитывать на него на все 100% не приходится.
Что касается Чалова, то он является очень перспективным футболистом. Будем надеяться на то, что он будет только прибавлять. Вызов в сборную должен добавить ему новых эмоций и помочь в прогрессе", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
"Ожидаю хорошей игры и надеюсь на положительный результат, которого можно добиться в этом матче. Что касается травм, то трудности возникают всегда. У нас есть хорошие футболисты, которые могут заменить выбывших. Будет интересно посмотреть на них.
Вызов Ари заслуженный. Он показывает своей игрой, что находится в очень хорошей форме. Правда, стоит отметить, что игрок возрастной и рассчитывать на него на все 100% не приходится.
Что касается Чалова, то он является очень перспективным футболистом. Будем надеяться на то, что он будет только прибавлять. Вызов в сборную должен добавить ему новых эмоций и помочь в прогрессе", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
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