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Дмитрий Булыкин: вызов в сборную должен добавить Чалову эмоций и помочь в прогрессе

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой Германии.

"Ожидаю хорошей игры и надеюсь на положительный результат, которого можно добиться в этом матче. Что касается травм, то трудности возникают всегда. У нас есть хорошие футболисты, которые могут заменить выбывших. Будет интересно посмотреть на них.

Вызов Ари заслуженный. Он показывает своей игрой, что находится в очень хорошей форме. Правда, стоит отметить, что игрок возрастной и рассчитывать на него на все 100% не приходится.

Что касается Чалова, то он является очень перспективным футболистом. Будем надеяться на то, что он будет только прибавлять. Вызов в сборную должен добавить ему новых эмоций и помочь в прогрессе", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
Теги: Булыкин Ари Сборная России
Сегодня, 21:11
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#1  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 21:20)
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Во всех матчах ЛЧ на поле было не найти.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
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