Новости партнеров

Гаджи Гаджиев: мы не можем сказать, что в России много футболистов квалификации Ари

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Германией и прокомментировал вызов нападающего "Краснодара" Ари в национальную команду.

"Ожидаю трудной и непростой игры. Всем хорошо известно, что уровень немецкого футбола очень высок. Неудачное выступление на чемпионате мире только сделало их сильнее. Нашей сборной придётся очень сложно, в составе соперника есть квалифицированные футболисты. Они всегда в хорошей физической форме, очень дисциплинированны от первой до последней минуты. Будем надеяться, что мы сможем проявить всё своё достоинство в этом тяжёлом матче.

Огромное число травмированных можно рассмотреть и с положительной стороны. Конечно, без ведущих игроков сложнее играть, но надо помнить, что такие ситуации дают возможность другим футболистам. Мне нравится отношение Черчесова к таким случаям, он никогда не делает проблемы из-за того, что кто-то травмирован. Всегда рационально и трезво смотрит на эти проблемы, понимает, что это футбольная реальность.

Что касается вызова Ари в сборную, то это вполне заслуженно, он играет в России уже восемь лет. Он является форвардом высокой квалификации. Всё же мы не можем сказать, что у нас много футболистов его квалификации. Если бы он год поиграл в России, то разговор был бы другим. Посмотрите на сборную Франции, там ведь коренных французов можно пересчитать по пальцам одной руки. Единственное, что мне кажется, что футболист должен знать русский язык.

Также надеюсь, что Чалов выйдет на поле, он очень одарённый игрок. Это тот футболист, который может в сложной игровой ситуации выбрать правильный вариант. Перед нами игрок, который через год может вырасти в топ-футболиста", - цитирует Гаджиева "Чемпионат.сом".
Теги: Гаджиев Ари
Сегодня, 21:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.