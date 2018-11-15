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Александр Будаков: думаю, "Анжи" доиграет матчи Премьер-Лиги до зимней паузы

Вратарь "Анжи" Александр Будаков прокомментировал информацию, что клуб может сняться с участия в Российской Премьер-Лиги до завершения первого круга.

"О том, что мы можем не доиграть до паузы, нам никто не объявлял. Те игры, которые остались, мы доиграем. Я в этом уверен. По сборам во время паузы нам также пока никто ничего не объявлял. На данный момент обстановка выглядит так: мы собираемся через два дня в Махачкале и готовимся к последим трём играм. Там нет никаких выездов, поэтому всё должно быть хорошо.

Что касается заработной платы, то мне её должны ещё с апреля. Нам погашали февраль, март, премиальные выдавали иногда, но вопрос по зарплате тянется уже с апреля. Смысла в очередном собрании уже нет, мы тогда обозначили свою позицию, но это не дало результата. Сейчас наша задача — это доиграть осеннюю часть, а дальше каждый будет сам решать, что ему делать. Пока что все придерживаются того, что надо доделать своё дело", - цитирует Будакова "Чемпионат.сом".
Теги: Анжи
Вчера, 22:20
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