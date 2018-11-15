23-летний аналитик будет помощником Кононова в "Спартаке"

"Спартак" объявил об изменениях в тренерском штабе команды.Ассистентом главного тренера Олега Кононова стал 36-летний Сергей Кузнецов.С вратарями красно-белых будет работать 44-летний румынский специалист Даниэль Тудор.Пост тренера-аналитика занял 23-летний Михаил Кожевников.За физическую подготовку красно-белых отвечают 47-летние испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос.Продолжит работу в команде тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, а его коллега Дмитрий Цыняка вернулся в академию.Работавший с вратарями Джанлука Риомми и тренер Висенте Гомес покинули "Спартак".