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23-летний аналитик будет помощником Кононова в "Спартаке"

"Спартак" объявил об изменениях в тренерском штабе команды.

Ассистентом главного тренера Олега Кононова стал 36-летний Сергей Кузнецов.

С вратарями красно-белых будет работать 44-летний румынский специалист Даниэль Тудор.

Пост тренера-аналитика занял 23-летний Михаил Кожевников.

За физическую подготовку красно-белых отвечают 47-летние испанец Сантьяго Хесус Суарес и киприот Стергиос Фотопулос.

Продолжит работу в команде тренер по физподготовке Рамиль Шарипов, а его коллега Дмитрий Цыняка вернулся в академию.

Работавший с вратарями Джанлука Риомми и тренер Висенте Гомес покинули "Спартак".

ФК "Спартак"
Теги: Кононов Спартак
Вчера, 22:30
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(2)
#11  kuzz  Москва (Сегодня, 00:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Осталось теперь средний возраст команды подогнать под аналитика
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
#10  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:59)
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Об этом с самого начала было объявлено , но ведь надо набросить да?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#9  Nastroenie  Москва (Вчера, 23:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну все правильно. В тренерском штабе Кононова должен быть человек, которой будет выглядеть ещё большей размазнёй, чем сам Кононов.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#8  Riders1990  bunker (Вчера, 23:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Анализ не самое сложное и 23 летний справится,конечно при должных знаниях.Игру же и тактику не он будет ставить.Тут главное различие между Кононовым и Каррерой.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#7  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:29)
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Manchester United,
Физику Арсеналу поставили так,что первый тайм играют, а во втором еле ноги двигают.Из-за этого кучу очков потеряли.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#6  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:25)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Аналитик... аналитик... аналитик? worried Что, и этот - тоже из этих?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  Manchester United   (Вчера, 23:23)
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  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Ну испанцы неплохо физику ставят,есть надежды,а вот аналитик молодой это риск,ну что же,посмотрим.
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#4  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Вчера, 23:07)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vvsl09
Дежурный по новостям ушлепок - утекай, сегодня?

хочет окончательно засветиться в КБ ветке,))))
видимо потерял своего активного партнера....
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#3  sheluch  Кёниград (Вчера, 22:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
внебрачный сынок Федуна

Просто вершина остроумия... Да, ты в ударе, ушлепок слабоумный
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#2  vvsl09  Камышин (Вчера, 22:43)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Дежурный по новостям ушлепок - утекай, сегодня?
Яйцелиз и чудаковатая шлюшка блессинг спят?
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Вчера, 22:34)
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
внебрачный сынок Федуна


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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