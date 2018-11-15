Черевченко и Семшов внесены в заявку "Арсенала"

Игорь Черевченко и Игорь Семшов внесены в заявку "Арсенала" на текущий сезон чемпионата России.Семшов будет занимать должность старшего тренера тульской команды.Напомним, в понедельник Олег Кононов официально покинул пост главного тренера "Арсенала" и возглавил "Спартак".