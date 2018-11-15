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Черевченко и Семшов внесены в заявку "Арсенала"

Игорь Черевченко и Игорь Семшов внесены в заявку "Арсенала" на текущий сезон чемпионата России.

Семшов будет занимать должность старшего тренера тульской команды.

Напомним, в понедельник Олег Кононов официально покинул пост главного тренера "Арсенала" и возглавил "Спартак".
Теги: Черевченко Семшов Арсенал Тула
Вчера, 23:23
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