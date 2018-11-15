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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Адвокат: на допросе следователь обозвал Кокорина неприличным словом
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что следовать во время допроса оскорбил футболиста.
"Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занёс в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это.
Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует.
На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя не думаю, что руководитель разделяет мнение этого следователя", — написала Стукалова в инстаграме.
"Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занёс в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это.
Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует.
На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя не думаю, что руководитель разделяет мнение этого следователя", — написала Стукалова в инстаграме.
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