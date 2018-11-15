Новости партнеров

Адвокат: на допросе следователь обозвал Кокорина неприличным словом

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что следовать во время допроса оскорбил футболиста.

"Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занёс в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это.

Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует.

На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя не думаю, что руководитель разделяет мнение этого следователя", — написала Стукалова в инстаграме.
Теги: Кокорин
Вчера, 23:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(3)
#9  Apant1   (Сегодня, 00:18)
  • 0
  •  (0)
online

Стулом надо было закерачить
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#8  Riders1990  bunker (Сегодня, 00:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тоже про Дика сначала подумал)


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#7  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:10)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Боже, как он страдал бедный Кока
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 00:10)
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Charodei
Видимо,следователь назвал вещи своими именами,а эта красна девица разобиделся:привык,что перед его бабками все стелятся и улыбаются.


Вещи в виде стульев были готовы к употреблению , но к большому несчастью привинчены дегенератами к полу, увы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  RenarTickle  Москва (Сегодня, 00:09)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да их полстраны такими словами обзывает! А то и ещё похуже... А вторая половина - молча поддакивает! И правильно делает. Заслужили - получайте!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#4  Charodei  Борзя (Вчера, 23:57)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Видимо,следователь назвал вещи своими именами,а эта красна девица разобиделся:привык,что перед его бабками все стелятся и улыбаются.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#3  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:56)
  • -1
  •  (3)

Дик прекрати
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 23:53)
  • +2
  •  (4)
online

И мы знаем- каким)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Вчера, 23:39)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Вот удивил. Да там же среди следаков нет людей. Там быдло быдлом погоняет. скажи спасибо, что не пытают ещё Кокорина.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.