Станислав Черчесов – рекордсмен сборной России по поражениям

Станислав Черчесов потерпел 11-е поражение в 30-м матче на посту главного тренера сборной России, проиграв в товарищеском Германии (0:3).Никто из тренеров отечественной команды не проигрывал так часто. Гус Хиддинк и Олег Романцев потерпели по 10 поражений в 39 и 60 встречах соответственно. Лучший в процентном отношении результат – ни одной неудачи в семи встречах – у Юрия Семина, худший – ни одного набранного очка – у Анатолия Бышовца.