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Станислав Черчесов – рекордсмен сборной России по поражениям

Станислав Черчесов потерпел 11-е поражение в 30-м матче на посту главного тренера сборной России, проиграв в товарищеском Германии (0:3).

Никто из тренеров отечественной команды не проигрывал так часто. Гус Хиддинк и Олег Романцев потерпели по 10 поражений в 39 и 60 встречах соответственно. Лучший в процентном отношении результат – ни одной неудачи в семи встречах – у Юрия Семина, худший – ни одного набранного очка – у Анатолия Бышовца.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 01:22
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#2  SPV 77  Брянск (Сегодня, 01:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Так Черчесов рекордсмен по лучшему результату на ЧМ и думаю в официальных играх сборной он в ТОПе, а товарники мимо кассы
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:38)
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Это все фигня, они и проигрывали два года, чтобы всем соперникам пыль в глаза пустить.
Пусть и дальше в товарняках проигрывает, главное чтобы в главные турниры сборная пробилась.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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