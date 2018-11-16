Йоахим Лев: после первого тайма игра была уже решена

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу в товарищеском матче над Россией (3:0).– Первый тайм был очень хорош, – сказал Лев. – Во втором динамика спала. Мы не так хорошо действовали, как до перерыва. Но у нас на поле были молодые игроки, и надо понимать, что они еще не выступают стабильно. Но в принципе после первого тайма игра была уже решена.– Хектора ударили по голеностопу, он у него опух. И у него рана. Думаю, опухоль быстро спадет, но посмотрим, что будет через пару дней. Не думаю, что это какая-то серьезная травма.Что касается итогов игры, результат – не самое главное. Вчера на тренировке и сегодня перед матчем я общался с игроками атакующей линии. Если не учитывать игру против Франции, надо отметить, что мы неправильно передвигались в предыдущих играх. Сегодня нужно было создавать зоны, и было очень важно после двух тренировок заиграть более динамично, комбинировать, использовать свободные зоны, создавать моменты у ворот соперника. Также я хотел, чтобы игроки атаки действовали хладнокровно. Против Франции мы создали достаточно моментов, но мы не были эффективны в их реализации. И хорошо, что сегодня это удалось. Очень важно быть эффективным. И последние два дня мы только про это и говорили.