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СМИ: Александр Кержаков избивал жену

На одном из судебных заседаний по делу об определения места жительства ребенка Миланы Тюльпановой и экс-форварда "Зенита" Александра Кержакова выяснилось, что футболист не раз поднимал руку на супругу. Адвокат молодой женщины Александр Добровинский обещал бороться за ее права и вернуть ей Артемия. Он собрал достаточно доказательств случаев агрессивного поведения спортсмена по отношению к близким.

"В частности я рассказал, о том, как он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов. Кстати, на протяжении всей семейной жизни он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности. А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына, Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации. Что наталкивает меня на мысль, что с его стороны это был брак по расчету. Путем шантажа он стал требовать деньги обратно, и половину сумму Милана ему вернула. Всеми доказательствами его немужских поступков мы располагаем, а также и тем, что он дестабилизировал ее моральное состояние", — сообщил Добровинский.

starhit.ru
Теги: Кержаков
Сегодня, 02:47
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#2  SergioV  Белгород (Сегодня, 03:11)
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Болеет за:
«Спартак»
Глушаков и Кержаков.
Какие разные истории.
Сразу видно, где обыкновенное свинство, а где гниль болотная и вонь морально разложившегося человека...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#1  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 02:56)
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Болеет за:
«Зенит»
Что-то не особо то и верится..На наркоту Саша тоже посадил её?
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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