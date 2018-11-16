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Станислав Черчесов: просто болейте за сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Германии (0:3) в товарищеском матче.

"Во-первых, я до игры сказал – не спрашивайте про травмированных, это рабочая ситуация. Любым составом можно играть, и во втором тайме мы это доказали. Другое дело, что в первом тайме вышли неготовыми действовать на таких скоростях, это нас подвело. Нужно не искать оправдания, а провести серьёзный анализ, почему так произошло. Если вы думаете, что я кричал в перерыве – это не так. Игроки и сами знают, что неважно сыграли первый тайм. Им важно было понять, как правильно взаимодействовать. Мы спокойно подсказали и это помогло.

Любой заброс в зону Нойштедтера приводил к панике? Не соглашусь. С Уругваем мы тоже сами себе организовали голы. Это не индивидуальная ошибка. Мы проанализируем всю игру команды. Повторяю, не жалуемся на кадровые проблемы. Немцы были очень агрессивны, возможно, из-за последних результатов. Мы же, видимо, наоборот, слишком порадовались и вышли на поле если и не вальяжно, но неготовыми к их скоростям. Что сказать экспертам перед матчем со Швецией? Просто болейте за сборную России", - цитирует Черчесова "Чемпионат.сом".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 03:01
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#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 03:54)
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Болеет за:
«Зенит»
иди на.уй, нет больше никакой сборной России
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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