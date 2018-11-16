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Борис Игнатьев: в матче со сборной Германии на поле у нас была безликая группа футболистов

Борис Игнатьев: в матче со сборной Германии на поле у нас была безликая группа футболистовБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Германии (0:3).

- Почему сборная России так крупно проиграла?

- Соперник был заметно более мотивированным, чем мы. Плюс в его составе играло гораздо больше квалифицированных футболистов, которые диктовали на поле свои условия. Так в принципе и должно было быть при определенных условиях. Они, конечно, и были: сказалось отсутствие большой группы игроков. Таких, как Дзюба, Головин, Зобнин. Это игроки, которые давали определенный импульс, без чего наша команда не может выглядеть хорошо. Это импульс страсти, желания, отношения к своим профессиональным обязанностям. Мы, конечно, пытались играть на равных. Я бы сказал, что в такой, «безоблачный» футбол. В такой игре соперник нас, конечно, превосходил. У нас не было скорости, уступали в единоборствах. В принципе наша команда уступала во всех компонентах игры. Плохо действовали в обороне. Два мяча были забиты после продольных передач центральной зоны - плод позиционных ошибок нашей обороны. После этого Черчесову пришлось перейти на другую схему. Я не могу представить нашу сборную без огромного желания выигрывать единоборства, навязывать борьбу на каждом участке поля. Сегодня это была другая команда.

- Что скажете об игре дебютанта сборной России — нападающего Ари?

- Ари меня ничем не удивил, абсолютно ничем не обрадовал, ничем выгодно не отличался. Он заслуженно был заменен. Не стал бы его выделять.

- А кого-нибудь в составе нашей сборной могли бы выделить?

- Никого. Мое мнение, это была безликая группа футболистов.

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Германии Ари Игнатьев
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