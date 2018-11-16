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Константин Рауш: первую половину матча мы просто проспали

Защитник сборной России Константин Рауш подвел итог матча с Германией (0:3).

"Ничего страшного не произошло. В первой половине матча мы не успевали за соперником и просто спали на поле. Немцы в первом тайме очень хорошо играли, высоко прессинговали, быстрыми игроками решили игру.

Сейчас главное быстро переключиться уже на следующую игру, и все будет хорошо", - сказал Рауш в эфире телеканала "Матч ТВ".
Теги: Сборная России Сборная Германии Рауш
Сегодня, 08:49
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#2  СуперШтангист   (Сегодня, 09:27)
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Болеет за:
«Терек»
Лунёв = чмошник, вообще конченый.
Гульерма с очком гораздо более квалифицированный.
Что за додик в обосраной краснодарской академии обучал Лунёва, это позорище!!!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 09:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Играть в рациональный тактический футбол не умеете и нечего оправдываться, ваше достижение это участие, а игры в 1/8, 1/4, это фантазия, в 1/2 или финал - утопия.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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