Валерий Газзаев: ничего хорошего про сборную России после матча с немцами не скажу

Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре команды в товарищеском матче с Германией (0:3)."В первом тайме преимущество сборной Германии было тотальным, а во втором тайме они действовали по счету, из-за чего игра практически стала равной. Ничего хорошего про сборную России сказать нельзя – команда выглядела очень слабо.Провал в обороне, никакого созидания в средней линии, и очень слабая атака – практически ни одного удара в створ ворот", – сказал Газзаев.