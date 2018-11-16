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Валерий Газзаев: ничего хорошего про сборную России после матча с немцами не скажу

Экс-главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об игре команды в товарищеском матче с Германией (0:3).

"В первом тайме преимущество сборной Германии было тотальным, а во втором тайме они действовали по счету, из-за чего игра практически стала равной. Ничего хорошего про сборную России сказать нельзя – команда выглядела очень слабо.

Провал в обороне, никакого созидания в средней линии, и очень слабая атака – практически ни одного удара в створ ворот", – сказал Газзаев.

ТАСС
Теги: Газзаев Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 09:05
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