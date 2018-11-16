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Константин Рауш о немецких фанатах: был готов к давлению

Защитник сборной России Константин Рауш после матча с Германией (0:3) рассказал о немецких фанатов.

"Знал, что в этом матче окажусь под давлением. Ничего страшного, ничего тяжелого в меня не кинули, только бумажки и самолетики", – сказал Рауш в эфире канала "Матч ТВ".

Напомним, фанаты сборной Германии закидали Рауша бумагой при подаче углового.
Теги: Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 09:35
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#1  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 10:03)
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Сыграл Костян ты плохо .штрафные и подачи это не твое. Динамо и сборная это разные вещи .Не тянешь ты до сборной.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
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