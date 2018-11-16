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Вице-президент РФС: нужно сделать оперативные выводы из такого поражения

И. о. президента РФС Александр Алаев поделился мнением о матче сборных России и Германии (0:3).

"Первый тайм получился крайне неудачным. Нужно сделать оперативные выводы и провести работу над ошибками. Впереди важнейшая игра со Швецией. Уверен, нам по силам занять первое место в группе в Лиге наций", – сказал Алаев.

ТАСС
Теги: Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 09:38
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