Вице-президент РФС: нужно сделать оперативные выводы из такого поражения

И. о. президента РФС Александр Алаев поделился мнением о матче сборных России и Германии (0:3)."Первый тайм получился крайне неудачным. Нужно сделать оперативные выводы и провести работу над ошибками. Впереди важнейшая игра со Швецией. Уверен, нам по силам занять первое место в группе в Лиге наций", – сказал Алаев.