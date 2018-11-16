Новости партнеров

Сборная России впервые с 2004 года была разгромлена в первом тайме

Сборная России крупно проиграла Германии первый тайм контрольного матча (0:3).

Россияне в четвертый раз в истории проиграли первый тайм с разгромным счетом. Ранее со счетом 0:3 Россия к перерыву уступала в гостевых матчах с Бразилией, Израилем и Португалией.

Последний подобный результат первой половины матча датирован 2004 годом.

"СЭ"
Теги: Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 10:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.