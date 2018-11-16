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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сборная России впервые с 2004 года была разгромлена в первом тайме
Сборная России крупно проиграла Германии первый тайм контрольного матча (0:3).
Россияне в четвертый раз в истории проиграли первый тайм с разгромным счетом. Ранее со счетом 0:3 Россия к перерыву уступала в гостевых матчах с Бразилией, Израилем и Португалией.
Последний подобный результат первой половины матча датирован 2004 годом.
"СЭ"
Россияне в четвертый раз в истории проиграли первый тайм с разгромным счетом. Ранее со счетом 0:3 Россия к перерыву уступала в гостевых матчах с Бразилией, Израилем и Португалией.
Последний подобный результат первой половины матча датирован 2004 годом.
"СЭ"
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