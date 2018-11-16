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Матч Германия - Россия посетили 35 288 зрителей

Сборная России в гостях проиграла Германии (0:3) в контрольном матче.

На игру в Лейпциге пришли 35 288 зрителей. "Ред Булл Арена Лейпциг" вмещает 44 345 болельщиков.
Теги: Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 10:29
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