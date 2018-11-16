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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Кирьяков: сборная имела право на такой неудачный матч
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от игры сборной России против Германии (0:3).
"Понятно, что не играли сильнейшим составом против сборной Германии. Мне очень хотелось посмотреть на наших футболистов на фоне талантливых исполнителей топовой сборной.. Это была хорошая проверка уровня команды. Игра разделилась на два разных тайма.
В первом, конечно же, ничего не получалось. Все мячи в ворота нашей команды были забиты из центральной зоны. Особенно важен был первый гол, который придал уверенности немецкой сборной, которая почувствовала, в каком месте у нас тонко и рвется, и умело воспользовалась этим. Ну а когда ты проигрываешь 0:3, то каждому необходимо выполнять хоть какое-то конкретное задание. Тот же Ерохин играл на правом фланге обороны, но и на контратаках пытался создать кое-какие моменты. Во втором тайме один момент был у Ионова, когда он здорово убрал соперника под себя. Забей он — и тогда, возможно, были бы шансы вернуться в игру и постараться забить ещё.
Я думаю, что наша команда имела право на такой неудачный матч после чемпионата мира и успешного выступления в Лиге наций", - сказал Игнатьев.
"Спорт уик-энд"
"Понятно, что не играли сильнейшим составом против сборной Германии. Мне очень хотелось посмотреть на наших футболистов на фоне талантливых исполнителей топовой сборной.. Это была хорошая проверка уровня команды. Игра разделилась на два разных тайма.
В первом, конечно же, ничего не получалось. Все мячи в ворота нашей команды были забиты из центральной зоны. Особенно важен был первый гол, который придал уверенности немецкой сборной, которая почувствовала, в каком месте у нас тонко и рвется, и умело воспользовалась этим. Ну а когда ты проигрываешь 0:3, то каждому необходимо выполнять хоть какое-то конкретное задание. Тот же Ерохин играл на правом фланге обороны, но и на контратаках пытался создать кое-какие моменты. Во втором тайме один момент был у Ионова, когда он здорово убрал соперника под себя. Забей он — и тогда, возможно, были бы шансы вернуться в игру и постараться забить ещё.
Я думаю, что наша команда имела право на такой неудачный матч после чемпионата мира и успешного выступления в Лиге наций", - сказал Игнатьев.
"Спорт уик-энд"
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