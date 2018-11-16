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Александр Мостовой: в сборной дебютирует человек, которому 33 года. Где молодые?!

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча с Германией (0:3).

"Первый тайм – катастрофа, давно такого с нашей сборной не случалось. Немцы могли забить и больше. У России вообще ничего не получалось. Ни в защите, ни в середине поля, ни в атаке. Во второй половине команда немного перестроилась, скорее даже совесть взыграла, дела пошли получше, но все уже испортили первые 45 минут.

Дебют Ари? Мы знаем, что это хороший нападающий, другое дело, какой смысл его вызывать? Человеку 33 года, а он дебютирует. Для чего? Где молодые ребята?! Постоянно все кричат, что у нас нет своей молодежи, но чемпионат мира показал, что есть в стране талантливые футболисты. Видите, главный тренер говорит, что в данный момент вызывать некого, надо брать Ари. Парень цеплялся за мяч, делал все, что в его силах, но не получилось", - заявил Мостовой.

"СЭ"
Теги: Сборная России Сборная Германии Ари Мостовой
Сегодня, 11:51
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(2)
#6  pavel 2014  г Темрюк (Сегодня, 12:50)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Чего уперлись в Ари , защита проходной двор,полузащитники не могут отдать точный пас, куда угодно только не в ноги. Немцы забили в первом тайме сколько надо и во втором успокоились. Сборная выглядела дворовой командой!!! Какие успехи сборной,когда играл Мостовой, никаких.
Регистрация: 8.07.2014 [жалоба]
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:44)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
А чего тут удивительного и при чем тут Ари??? Наша сборная ЗМС занимает соответствующее место мировом в рейтинге --все и так понятно--как начались серьезные соперники ,туши свет и отменяй ЗМС...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 12:28)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
не знаю, за что там цеплялся Ари, но только не за мяч. он вечно к нему не успевал даже находясь в офсайде. второй тайм не смотрел, ибо Ари уже не было. видимо, в раздевалке за что то там цеплялся уже. Может за пиво, а может за бургер.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  GS  Москва (Сегодня, 12:24)
  • -2
  •  (2)

Парень цеплялся за мяч

Где???
Я 2-й тайм смотреть не стал, но в 1-м Ари порол контратаки, т.к. не следил за линией оффсайда, и НЕ цеплялся за мяч.

Но при такой ПЗ, как вчера, ни один нап ничего бы не смог сделать.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#2  sumzzz  Калининград (Сегодня, 12:19)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Его только возраст Ари смутил? Лично меня смущает, что на черно-белой фотографии он будет сливаться с цветом формы. Вот куда мне теперь раритетный фотик "Зенит" девать?


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#1  AndNow60  Карелия (Сегодня, 12:02)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Отменить лимит и накуй всех не русских из сборной! angry


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
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