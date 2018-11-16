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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Ари - в стартовом составе сборной России в матче с Германией (25)
Александр Мостовой: в сборной дебютирует человек, которому 33 года. Где молодые?!
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча с Германией (0:3).
"Первый тайм – катастрофа, давно такого с нашей сборной не случалось. Немцы могли забить и больше. У России вообще ничего не получалось. Ни в защите, ни в середине поля, ни в атаке. Во второй половине команда немного перестроилась, скорее даже совесть взыграла, дела пошли получше, но все уже испортили первые 45 минут.
Дебют Ари? Мы знаем, что это хороший нападающий, другое дело, какой смысл его вызывать? Человеку 33 года, а он дебютирует. Для чего? Где молодые ребята?! Постоянно все кричат, что у нас нет своей молодежи, но чемпионат мира показал, что есть в стране талантливые футболисты. Видите, главный тренер говорит, что в данный момент вызывать некого, надо брать Ари. Парень цеплялся за мяч, делал все, что в его силах, но не получилось", - заявил Мостовой.
"СЭ"
"Первый тайм – катастрофа, давно такого с нашей сборной не случалось. Немцы могли забить и больше. У России вообще ничего не получалось. Ни в защите, ни в середине поля, ни в атаке. Во второй половине команда немного перестроилась, скорее даже совесть взыграла, дела пошли получше, но все уже испортили первые 45 минут.
Дебют Ари? Мы знаем, что это хороший нападающий, другое дело, какой смысл его вызывать? Человеку 33 года, а он дебютирует. Для чего? Где молодые ребята?! Постоянно все кричат, что у нас нет своей молодежи, но чемпионат мира показал, что есть в стране талантливые футболисты. Видите, главный тренер говорит, что в данный момент вызывать некого, надо брать Ари. Парень цеплялся за мяч, делал все, что в его силах, но не получилось", - заявил Мостовой.
"СЭ"
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