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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Александр Тарханов: наша сборная не справилась со скоростными действиями команды Германии
Бывший тренер сборной России Александр Тарханов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу поражения в товарищеской игре от команды Германии (0:3), а также рассказал об ожиданиях от матча Лиги наций со сборной Швеции.
-В прошедшем матче обе команды использовали футболистов, которые много не играют в сборной. У нас были и новички - тут надо сыгранность иметь, - отметил Тарханов. - Тем не менее наши соперники выделялись работой с мячом, технически быстрее все делали, и скорости у них выше были, мяч лучше слушался. У нас игра в атаку не получалась. В обороне ошибки были, и не выходили мы в атаку. Хотя Ари цеплялся за мяч, но продолжения не было.
- Очень быстро сборная России три мяча пропустила...
- Не вижу ничего страшного в том, когда пропускаешь быстро. Параллельно смотрел матч Хорватия — Испания (3:2) — какая игра! И скорости, и техника! И борьба до последнего. Забили хорваты победный мяч на последней минуте. Хотя до этого и испанцы могли отправить мяч в ворота соперника. Так что не так важно, на какой минуте тебе забивают, все равно надо сражаться.
- Что скажете по поводу дебюта в составе сборной России нападающего Ари?
- Нападающий, конечно же, должен забивать, но Ари не забил. Опять же он цеплялся за мячи, но продолжения не было, но надо отметить, что и поддержки из глубины поля не было. Средняя линия у нас хорошо не сыграла.
- Чего ждать от матча с командой Швеции?
- Думаю, уже лучше будут играть. Потому что перед игрой со сборной Германии было минимум времени. Что особо можно сделать за три дня? Тем более приличный перерыв был у сборной. Второй матч, как правило лучше проходит. Ну и шведская сборная, думаю, слабее немецкой. Поэтому есть шанс у нас переиграть соперника. Посмотрим, как будет взаимодействовать команда. Понятно, что какие-то позиции у нас сейчас стали слабее. Дзюба, который сейчас травмирован, важную роль в атаке играет. И по взаимодействию с партнерами лучше. Зобнин и Головин — креативные футболисты. Их креативности сейчас не хватало.
- И все же отсутствие этих игроков в игре со Швецией насколько будет серьезной проблемой?
- Посмотрим, как будут играть. Сейчас трудно что-то конкретное сказать. Опять же когда у тебя длительный период подготовки, можно подготовить команду. Лига чемпионов показала, насколько технически мы уступаем европейским клубам. А футболисты сборной Германии хорошо обучены. Они с мячом очень быстро работают. Не надо лишних касаний. Мы можем добиться результата при помощи строгой игры в обороне, контратак, хорошего физического состояния. Чтобы это хорошее состояние показать, нужно время для подготовки команды. Перед чемпионатом мира для этого был месяц, поэтому тренеры смогли подготовить команду. Наши основные качества — движение, борьба, контратаки. Когда нет времени, переключиться с чемпионата России, где скорости не такие высокие, очень трудно. В общем, мы не справились со скоростными действиями сборной Германии.
Rusfootball.info
-В прошедшем матче обе команды использовали футболистов, которые много не играют в сборной. У нас были и новички - тут надо сыгранность иметь, - отметил Тарханов. - Тем не менее наши соперники выделялись работой с мячом, технически быстрее все делали, и скорости у них выше были, мяч лучше слушался. У нас игра в атаку не получалась. В обороне ошибки были, и не выходили мы в атаку. Хотя Ари цеплялся за мяч, но продолжения не было.
- Очень быстро сборная России три мяча пропустила...
- Не вижу ничего страшного в том, когда пропускаешь быстро. Параллельно смотрел матч Хорватия — Испания (3:2) — какая игра! И скорости, и техника! И борьба до последнего. Забили хорваты победный мяч на последней минуте. Хотя до этого и испанцы могли отправить мяч в ворота соперника. Так что не так важно, на какой минуте тебе забивают, все равно надо сражаться.
- Что скажете по поводу дебюта в составе сборной России нападающего Ари?
- Нападающий, конечно же, должен забивать, но Ари не забил. Опять же он цеплялся за мячи, но продолжения не было, но надо отметить, что и поддержки из глубины поля не было. Средняя линия у нас хорошо не сыграла.
- Чего ждать от матча с командой Швеции?
- Думаю, уже лучше будут играть. Потому что перед игрой со сборной Германии было минимум времени. Что особо можно сделать за три дня? Тем более приличный перерыв был у сборной. Второй матч, как правило лучше проходит. Ну и шведская сборная, думаю, слабее немецкой. Поэтому есть шанс у нас переиграть соперника. Посмотрим, как будет взаимодействовать команда. Понятно, что какие-то позиции у нас сейчас стали слабее. Дзюба, который сейчас травмирован, важную роль в атаке играет. И по взаимодействию с партнерами лучше. Зобнин и Головин — креативные футболисты. Их креативности сейчас не хватало.
- И все же отсутствие этих игроков в игре со Швецией насколько будет серьезной проблемой?
- Посмотрим, как будут играть. Сейчас трудно что-то конкретное сказать. Опять же когда у тебя длительный период подготовки, можно подготовить команду. Лига чемпионов показала, насколько технически мы уступаем европейским клубам. А футболисты сборной Германии хорошо обучены. Они с мячом очень быстро работают. Не надо лишних касаний. Мы можем добиться результата при помощи строгой игры в обороне, контратак, хорошего физического состояния. Чтобы это хорошее состояние показать, нужно время для подготовки команды. Перед чемпионатом мира для этого был месяц, поэтому тренеры смогли подготовить команду. Наши основные качества — движение, борьба, контратаки. Когда нет времени, переключиться с чемпионата России, где скорости не такие высокие, очень трудно. В общем, мы не справились со скоростными действиями сборной Германии.
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