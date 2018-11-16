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Сергей Юран жестко высказался об игре Ари в матче со сборной Германией

Экс-нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал дебют Ари за сборную России в матче с Германией (3:0).

"С уважением отношусь к Ари как к футболисту, но я вообще не ожидал, что он выйдет в стартовом составе. Думал, с первых минут сыграет либо Заболотный, либо Чалов. Мне это непонятно. Но тут, как говорится, главному тренеру виднее.

Бразилец не запомнился вообще ничем. Абсолютно пустой матч! И ведь Ари не противостояли суперзащитники. А он толком даже ничего не показал. Для чего вообще вышел - непонятно", - сказал Юран.

"СЭ"
Теги: Юран Сборная России Сборная Германии Ари
Сегодня, 12:22
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#10  pavel 2014  г Темрюк (Сегодня, 12:53)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Пусть Юран расскажет о успехах сборной, когда он играл в сборной, провалы одни! Чего уперлись в Ари , защита проходной двор,полузащитники не могут отдать точный пас, куда угодно только не в ноги. Немцы забили в первом тайме сколько надо и во втором успокоились. Сборная выглядела дворовой командой!!!
Регистрация: 8.07.2014 [жалоба]
#9  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:43)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Кривляться не устал?

Он не кривляется,он по жизни такой.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#8  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:40)
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: sparwik53
надо молодежь обкатывать, но зная упертость Черчесова ответа мы не дождемся.


молодой ты и непонятливый ----кто обкатывает молодежь ,т е тренеры и чего они имеют? дырку в кармане,работы и воспитания докуя,а денег и славы ни куя ---- а Черчесов собрал терпеливых и послушных --обыграл арабов -две ничейки сгонял и герой -жопа с дырой- = вон с Дзюбой уже жестами торговать стали ---сборная все ЗМС ---вокруг одни герои--а ты о молодых...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 12:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: diego milito 22
Бразильскому бабуину не место игрока сборной России, а чабану Черчесову, не место её тренера.

Держи пять. Вертухаи с орденами получат вне сомнения на орехи. Пусть баранов пасут в горах, да.

Кривляться не устал?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 12:37)
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Цитата: diego milito 22
Бразильскому бабуину не место игрока сборной России, а чабану Черчесову, не место её тренера.

Держи пять. Вертухаи с орденами получат вне сомнения на орехи. Пусть баранов пасут в горах, да.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 12:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нашим надо привыкать пасовать на негра. Нет пока навыков, они принимают его за соперника пока. Зубная паста им в помощь.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 12:31)
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sparwik53,
Наверное, Черчесов надеется, что Ари шведам голешник затолкает и обеспечит 1 место в группе ЛН. Но вчерашний матч у него провальный, как и у всех остальных.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 12:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Сергей Юран жестко высказался об игре Ари в матче со сборной Германией/
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Бразильскому бабуину не место игрока сборной России, а чабану Черчесову, не место её тренера.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  sumzzz  Калининград (Сегодня, 12:28)
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Болеет за:
«Рубин»
Зато теперь он на рынке на пару лямов станет дороже и его агент сможет выбить для него улучшенные условия.
Сборная - это витрина. Если игрок сыграл в сборной, он автоматом переходит в другую ценовую категорию.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Бо-о-ольшой вопрос к Саламычу, 33-х летний Ари ДЕБЮТИРОВАЛ в сборной, зачем. Чалову в самый раз было сыграть со своими сверстниками из Германии, Миранчуки, Чалов, Кузяев, Джикия ,надо молодежь обкатывать, но зная упертость Черчесова ответа мы не дождемся.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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