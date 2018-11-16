Сергей Юран жестко высказался об игре Ари в матче со сборной Германией/

Экс-нападающий сборной России Сергей Юран прокомментировал дебют Ари за сборную России в матче с Германией (3:0)."С уважением отношусь к Ари как к футболисту, но я вообще не ожидал, что он выйдет в стартовом составе. Думал, с первых минут сыграет либо Заболотный, либо Чалов. Мне это непонятно. Но тут, как говорится, главному тренеру виднее.Бразилец не запомнился вообще ничем. Абсолютно пустой матч! И ведь Ари не противостояли суперзащитники. А он толком даже ничего не показал. Для чего вообще вышел - непонятно", - сказал Юран.