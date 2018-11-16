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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Семак: в профессиональных навыках Кокорина у меня сомнений нет
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что команда ждет возвращения Александра Кокорина.
"У нас присутствует некая истощенность. Кто-то долго не отдыхал, кому-то не хватило времени восстановиться. Надеемся, что в зимнюю паузу к нам вернется Кокорин. В профессиональном плане у меня в нем нет ни малейшего сомнения", - сказал Семак.
Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении трех человек.
"СЭ"
"У нас присутствует некая истощенность. Кто-то долго не отдыхал, кому-то не хватило времени восстановиться. Надеемся, что в зимнюю паузу к нам вернется Кокорин. В профессиональном плане у меня в нем нет ни малейшего сомнения", - сказал Семак.
Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении трех человек.
"СЭ"
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