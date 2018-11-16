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Сергей Семак: в профессиональных навыках Кокорина у меня сомнений нет

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что команда ждет возвращения Александра Кокорина.

"У нас присутствует некая истощенность. Кто-то долго не отдыхал, кому-то не хватило времени восстановиться. Надеемся, что в зимнюю паузу к нам вернется Кокорин. В профессиональном плане у меня в нем нет ни малейшего сомнения", - сказал Семак.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении трех человек.

"СЭ"
Теги: Семак Кокорин Зенит
Сегодня, 13:42
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#4  guns111  Выборг (Сегодня, 14:30)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Apant1
Чисто гипотетически: Кокорин выходит, и в первом же матче, негр из противоборствующей команды, отказывается выходить на одно поле с расистом) Ну так вот) понятно что у нас всё в пользу олигархов повернут, то есть скажут негр сам на улице ссал и называл русских белыми обезьянами, и конечно он наркоман, это понятно. Но как отреагирует УЕФА? чисто гипотетически)

Послать негра обратно на пальму, чисто гипотетически. Тут ему не Европа


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Краснощекий ковбой и его ручное Ранчо
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#3  Apant1   (Сегодня, 14:24)
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Чисто гипотетически: Кокорин выходит, и в первом же матче, негр из противоборствующей команды, отказывается выходить на одно поле с расистом) Ну так вот) понятно что у нас всё в пользу олигархов повернут, то есть скажут негр сам на улице ссал и называл русских белыми обезьянами, и конечно он наркоман, это понятно. Но как отреагирует УЕФА? чисто гипотетически)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 13:59)
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online

Откинется и вновь будет с нами.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 13:49)
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Болеет за:
«Ростов»
Вот Коко и отдохнёт и восстановится .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
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