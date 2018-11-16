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Кавазашвили: прекратите выдавать паспорта иностранцам - скоро ситуация выйдет из под контроля!

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о привлечении в нашу национальную команду натурализованных игроков.

"Пора прекратить эту неприятную тенденцию с выдачей иностранцам российских паспортов. Иначе скоро ситуация выйдет из под контроля.

Легионеры начинают занимать основные позиции в сборной. Так может дойти до того, что через год мы в национальной команде не увидим вообще ни одного российского воспитанника", - заявил Кавазашвили.

"СЭ"
Сегодня, 13:49
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#8  Roganov   (Сегодня, 14:36)
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online

ЦОДД, не грузину указывать, кому давать российский паспорт, а кому нет.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#7  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 14:31)
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Roganov
ЦОДД, меня лечить не надо, я, как и положено выходцу из СССР, убеждённый интернационалист. Это тебя надо подлечить от пещерного национализма. Что грузины, что бразильцы, они иностранцы. Так почему одному можно российский паспорт иметь, а другому нельзя?


Какой Кавазашвили иностранец? Он почти всю сознательную жизнь в Москве прожил. При развале Союза получил, как и все проживающие территориально в России Российский паспорт. А там пофигу кореец или немец по национальности. И да слова о балбесе и родителях забираю обратно, не прав.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#6  Roganov   (Сегодня, 14:25)
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online

ЦОДД, меня лечить не надо, я, как и положено выходцу из СССР, убеждённый интернационалист. Это тебя надо подлечить от пещерного национализма. Что грузины, что бразильцы, они иностранцы. Так почему одному можно российский паспорт иметь, а другому нельзя?
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#5  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 14:09)
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Roganov
Во мля... сам-то грузин, судя по фамилии, а паспорт российский. Трындец какой-то, совсем со своим ура-патриотизмом кукухой едут, нацисты куевы!


Да он грузин, родился , выступал ,жил и прославлял СССР . Существовало такое государство основу которого составляли люди многих национальностей. Блин я чего теперь буду тебя учить что ли . В школе поди прогуливал уроки истории . Горе твоим родителям, с таким балбесом.
А за сборную России думаю должны играть, только те кто родился и с детства получал статус гражданина нашей страны. Или если пришлые,то прожившие в России лет 10-15. А там по цвету кожи будь хоть черный, хоть желтый или розовый.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
#4  petrakovkolya   (Сегодня, 14:06)
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а что делать если все российкие игроки не хотят бегать.а в германии тоже много иностранцев и что из этого.

Roganov,
сам то грузи и с российским паспортом что забыл
Регистрация: 4.04.2018 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 14:04)
  • +3
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Болеет за:
«Динамо К»
А при чем здесь паспорта? Анзорик совсем из ума выжил. Ари в отличие от того же Депардье или Мосона с Сигалом на законном основании получил российский паспорт,прожив в стране,положенное количество лет,выучив русский язык и в конце-концов женившись на жительнице России. А приглашать или не приглашать его в сборную - это решение главного тренера сборной, но никак не простого обывателя.пусть даже и бывшего спортсмена.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 14:00)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Футболист на законных основаниях получил паспорт, прожив в стране 5 лет. Футболист чем-то отличается от любого жителя средней Азии?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  Roganov   (Сегодня, 13:52)
  • +3
  •  (5)
online

Во мля... сам-то грузин, судя по фамилии, а паспорт российский. Трындец какой-то, совсем со своим ура-патриотизмом кукухой едут, нацисты куевы!
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
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