Кавазашвили: прекратите выдавать паспорта иностранцам - скоро ситуация выйдет из под контроля!

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о привлечении в нашу национальную команду натурализованных игроков."Пора прекратить эту неприятную тенденцию с выдачей иностранцам российских паспортов. Иначе скоро ситуация выйдет из под контроля.Легионеры начинают занимать основные позиции в сборной. Так может дойти до того, что через год мы в национальной команде не увидим вообще ни одного российского воспитанника", - заявил Кавазашвили.