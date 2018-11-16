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Александр Ерохин: надеюсь, что это поражение нас взбодрит

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал результат матча с Германией (0:3).

"Как говорит наш тренер, у нас нет товарищеских матчей, для нас все игры важны. Поэтому мы, конечно же, расстроились.

Германия много контролирует мяч, так что мы готовились играть вторым номером. Получилось не все. Надеюсь, это поражение нас взбодрит", - сказал Ерохин.

Матч ТВ
Теги: Ерохин Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 15:55
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#5  СуперШтангист   (Сегодня, 16:27)
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Болеет за:
«Терек»
Надеюсь очередной просёр Зенита его деморализует окончательно.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#4  tuner   (Сегодня, 16:15)
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Болеет за:
«Ростов»
Вас взбодрить можно только штрафами за плохую работу. Премии сильно утомили, видимо.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, Ерохина бодрить - только портить.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 16:10)
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Болеет за:
«Спартак»
вас еще и бодрить надо? Может таким мандюлей сразу давать или нах из сборной?


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:05)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
На топ сборную вы не тянете,так что бодрить вас многие будут,я имею в виду серьезные коллективы,а не эти верблюжиные сборные..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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