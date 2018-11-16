Александр Ерохин: надеюсь, что это поражение нас взбодрит

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал результат матча с Германией (0:3)."Как говорит наш тренер, у нас нет товарищеских матчей, для нас все игры важны. Поэтому мы, конечно же, расстроились.Германия много контролирует мяч, так что мы готовились играть вторым номером. Получилось не все. Надеюсь, это поражение нас взбодрит", - сказал Ерохин.