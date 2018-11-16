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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Адвокат Мамаева - об отказе отпустить игрока под залог: мы лишены доступа к правосудию. Суд противоречит закону
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение суда не рассматривать заявление об освобождении футболиста под залог.
«Данное решение ничем не было мотивировано. Никакого решения суда не было, а просто пришло апелляционное письмо. Хотя все процессуальные акты, которые суд выносит по результатам рассмотрения ходатайства должны быть в форме постановлений или определений. Мотивировки основанной на законе там не имеется. В связи с этим мы указали, что позиция суда является незаконной и требует рассмотрения вышестоящими инстанциями с передачей материалов ходатайства для рассмотрения в другом составе. Рассматривал ходатайство тот судья, который выносил меру пресечения.
По данному вопросу есть практика верховного суда, когда признают такие действия суда незаконными. Постановление пленума верховного суда, которым суды должны руководствоваться, прямо указывает что такое ходатайство вправе заявить защитник на любом этапе следствия. Мы посчитали, что сейчас ситуация, связанная с первоначальной мерой пресечения существенно изменилась. Имеются основания для применения менее строгой меры пресечения, а именно — залога. Такое право есть, и оно обязано быть принято судом и реализовано в условиях процесса. В данной ситуации мы лишены доступа к правосудию, такого быть не должно.
Обстоятельства, действительно, существенно изменились. Некоторые моменты для данного вывода защиты будет целесообразно огласить именно на судебном заседании. Суд должен был это рассмотреть и наши доводы учесть при принятии процессуального решения. У меня был недавно эпизод в практике. Суд принял наше ходатайство и рассмотрел его по существу. Здесь не может быть никакой отписки, либо непринятия к рассмотрению — это нонсенс. Это прямо противоречит закону», — цитирует адвоката «Чемпионат».
«Данное решение ничем не было мотивировано. Никакого решения суда не было, а просто пришло апелляционное письмо. Хотя все процессуальные акты, которые суд выносит по результатам рассмотрения ходатайства должны быть в форме постановлений или определений. Мотивировки основанной на законе там не имеется. В связи с этим мы указали, что позиция суда является незаконной и требует рассмотрения вышестоящими инстанциями с передачей материалов ходатайства для рассмотрения в другом составе. Рассматривал ходатайство тот судья, который выносил меру пресечения.
По данному вопросу есть практика верховного суда, когда признают такие действия суда незаконными. Постановление пленума верховного суда, которым суды должны руководствоваться, прямо указывает что такое ходатайство вправе заявить защитник на любом этапе следствия. Мы посчитали, что сейчас ситуация, связанная с первоначальной мерой пресечения существенно изменилась. Имеются основания для применения менее строгой меры пресечения, а именно — залога. Такое право есть, и оно обязано быть принято судом и реализовано в условиях процесса. В данной ситуации мы лишены доступа к правосудию, такого быть не должно.
Обстоятельства, действительно, существенно изменились. Некоторые моменты для данного вывода защиты будет целесообразно огласить именно на судебном заседании. Суд должен был это рассмотреть и наши доводы учесть при принятии процессуального решения. У меня был недавно эпизод в практике. Суд принял наше ходатайство и рассмотрел его по существу. Здесь не может быть никакой отписки, либо непринятия к рассмотрению — это нонсенс. Это прямо противоречит закону», — цитирует адвоката «Чемпионат».
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