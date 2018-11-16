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Адвокат Мамаева - об отказе отпустить игрока под залог: мы лишены доступа к правосудию. Суд противоречит закону

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение суда не рассматривать заявление об освобождении футболиста под залог.

«Данное решение ничем не было мотивировано. Никакого решения суда не было, а просто пришло апелляционное письмо. Хотя все процессуальные акты, которые суд выносит по результатам рассмотрения ходатайства должны быть в форме постановлений или определений. Мотивировки основанной на законе там не имеется. В связи с этим мы указали, что позиция суда является незаконной и требует рассмотрения вышестоящими инстанциями с передачей материалов ходатайства для рассмотрения в другом составе. Рассматривал ходатайство тот судья, который выносил меру пресечения.

По данному вопросу есть практика верховного суда, когда признают такие действия суда незаконными. Постановление пленума верховного суда, которым суды должны руководствоваться, прямо указывает что такое ходатайство вправе заявить защитник на любом этапе следствия. Мы посчитали, что сейчас ситуация, связанная с первоначальной мерой пресечения существенно изменилась. Имеются основания для применения менее строгой меры пресечения, а именно — залога. Такое право есть, и оно обязано быть принято судом и реализовано в условиях процесса. В данной ситуации мы лишены доступа к правосудию, такого быть не должно.

Обстоятельства, действительно, существенно изменились. Некоторые моменты для данного вывода защиты будет целесообразно огласить именно на судебном заседании. Суд должен был это рассмотреть и наши доводы учесть при принятии процессуального решения. У меня был недавно эпизод в практике. Суд принял наше ходатайство и рассмотрел его по существу. Здесь не может быть никакой отписки, либо непринятия к рассмотрению — это нонсенс. Это прямо противоречит закону», — цитирует адвоката «Чемпионат».
Теги: Мамаев
Сегодня, 18:42
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#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:02)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
я уже писал, закон тут не при чем

Но и не скажешь, что два дебила сидят "по беспределу"... верно? Суд был, меру пресечения определил... А пересмотры - любой адвокат закидывает суды своими ходатайствами... хлебушок отрабатывает.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
я уже писал, закон тут не при чем
забыт, проклят и сожжен
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 19:31)
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online

Цитата: GPS
Мракобесие и джаз! )))

Темнота , собаки, мрачность. сэр, да. Кот когда-то пил березовый сок, а нынче времена, синьор. Крепость прежде всего. Замок на горном хребте и и яркая Луна..


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  VitL  Белгород (Сегодня, 19:21)
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Болеет за:
«Спартак»
casabl,
Какая команда после этой отсидки возьмёт себе этого сидельца?


да уже очередь выстроилась
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#4  GPS   (Сегодня, 19:17)
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Цитата: yuri
Средневековье

Мракобесие и джаз! )))


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#puta espaniola!!!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#3  casabl   (Сегодня, 19:04)
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Задача адвоката - лепить и побольше , обжаловать всё, что можно.
А практика, высказанная в материалах Пленумов Верховного суда имеет рекомендательное значение по применению законодательства. Всё остальное решает суд.
Дык мы, в конце концов, с конца на конец будем тут обсуждать футбольные дела или здесь форум юридический?
Какая команда после этой отсидки возьмёт себе этого сидельца?


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 18:57)
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online

Цитата: Сибирячок
Вот блин он прозрел. Адвокатил адвокатил и невыадвокатил. Раскрыл государственную тайну об отсутствии правосудия. А там гриф секретности стоит на тысячу лет.

Пока винторогие козлы идут "до конца" новое Средневековье как эпоха Возрождения будет процветать.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:54)
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот блин он прозрел. Адвокатил адвокатил и невыадвокатил. Раскрыл государственную тайну об отсутствии правосудия. А там гриф секретности стоит на тысячу лет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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