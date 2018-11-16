Илья Кутепов: если бы не футбол, выступал бы в боях без правил. Может, после футбола займусь

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью клубному телевидению ответил, кем бы он был, если бы не стал футболистом.- Бои без правил, как старший брат. Может, после футбола ещё займусь, там будет пару лет, - сказал Кутепов.