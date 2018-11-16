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Илья Кутепов: если бы не футбол, выступал бы в боях без правил. Может, после футбола займусь

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью клубному телевидению ответил, кем бы он был, если бы не стал футболистом.

- Бои без правил, как старший брат. Может, после футбола ещё займусь, там будет пару лет, - сказал Кутепов.

Теги: Спартак Кутепов
Сегодня, 19:15
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#6  zloy   (Сегодня, 20:13)
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online
Болеет за:
«Барселона»
может там мозги вправят, в футболе полный кретин
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#5  Charodei  Борзя (Сегодня, 19:47)
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Болеет за:
ЦСКА
Понт корявый.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
#4  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:45)
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Болеет за:
«Спартак»
Слишком ты медлительный и неуклюжий для боев, там тебе быстро сопатку свернут и отобьют охоту выходить на ринг, да и Спартак с тобой скоро расстанется ты не его уровня, прическа шик это не все для футбола.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 19:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Да, с правилами у него в футболе катит хреново. А без правил - лучше... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 19:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
а пока в футболе без правил.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 19:23)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Капец!


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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