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Манчини намерен пригласить Дриусси в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини хочет пригласить в национальную команду нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси, сообщает "СЭ" со ссылкой на Gazzetta dello Sport. 22-летний форвард имеет двойное гражданство: Аргентины и Италии.

Дриусси никогда не вызывался во взрослую сборную Аргентины, сыграв за национальные команды до 17 и 20 лет.

Дриусси работал с Манчини в "Зените" в сезоне-2017/18. Он является приоритетной целью итальянского специалиста. Манчини также интересуется аргентинским нападающим "Удинезе" Игнасио Пуссетто и бразильским защитником "Лацио" Луисом Фелипе.
Сегодня, 19:23
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#3  metis  Riga (Сегодня, 19:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Италия ещё не достигла дна?

Сам ты дно.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#2  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:45)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Как же повезло Зениту, что его позвали в сборную Италии. И как не повезло сборной Италии. Но это их выбор. Тем не менее, удачи сборной Италии.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 19:30)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Италия ещё не достигла дна?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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