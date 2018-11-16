Новости партнеров

Шамиль Газизов: другой клуб АПЛ предлагал за Зинченко баснословные деньги, но он захотел в "Ман Сити"

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о подробностях перехода в «Манчестер Сити» бывшего полузащитника команды Александра Зинченко летом 2016 года.

«Самая дорогая продажа в истории «Уфы»? Зинченко. Хотя его можно было продать намного дороже. Саша просто захотел именно в «Манчестер Сити». Другой клуб АПЛ предлагал баснословные деньги, была очень большая заинтересованность, но я не жалею. Понимал, что продажа игрока в «Сити» будет для нас прорывом. Как Зинченко упрашивал отпустить именно в Манчестер? Просто: «Камилыч, я хочу к Гвардиоле».

История тянулась долго. Мы знали об интересе к Зине. Сначала три-четыре месяца шли вялотекущие разговоры, а последние три месяца – реальная активность. Где-то информация просачивалась, но мы её сдерживали. Когда сделка состоялось, никто не верил! Все же думали, что это бредовая фантазия. Мол, провинция совсем охренела. Мы и сейчас сдерживаем информацию по трансферам», — сказал Газизов в интервью «Чемпионату».
Теги: Газизов Манчестер Сити Уфа
Сегодня, 20:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(4)
#3  Мганга любит футбол  ЛО Санкт-Петербург (Сегодня, 21:08)
  • 0
  •  (0)

его нада арендовать было а не маркизио
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 21:03)
  • 0
  •  (0)

Цитата: Сибирячок
И где он сейчас это Зинченко?

в ЛЧ против шахтёра в старте весь матч отыграл. Или вы думали что 21-летний паренёк сразу станет основным игроком МС?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 20:39)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
И где он сейчас это Зинченко?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.