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Зе Луиш поддержал сборную России, насвистев гимн страны (видео)

Жена нападающего "Спартака" Зе Луиша выложила в Инстаграм очередную позитивную сторис с мужем. На видео форвард насвистывает гимн России перед матчем со сборной Германии.

Теги: Зе Луиш Сборная России
Сегодня, 21:38
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#3  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:11)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну хоть насвистел, пора в сборную РФ
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:03)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
не свисти, денег Федун не даст.



Я боюсь он все бабки страны высвестил. smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 21:40)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
не свисти, денег Федун не даст.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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