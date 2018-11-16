Валерий Карпин спросил у подписчиков, похожа ли на него дочка (фото)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своём Инстаграме выложил фото родившейся 2.5 месяца назад дочки и обратился к подписчикам с вопросом.