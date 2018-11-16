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Валерий Карпин спросил у подписчиков, похожа ли на него дочка (фото)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в своём Инстаграме выложил фото родившейся 2.5 месяца назад дочки и обратился к подписчикам с вопросом.

Теги: Карпин
Сегодня, 22:01
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#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 22:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Вылитая папка )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:11)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все дети в раннем возрасте похожи на отцов. Природа.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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