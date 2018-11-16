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Жена Мамаева: мой муж — верующий человек, и сейчас он ещё больше опустился

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказала об отношениях мужа к религии и поддержала нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Оба футболиста содержатся в СИЗО.

«Во-первых, стулом не по голове, если уж к деталям прикапываться. Во-вторых, я уже повторяла: чтобы вы могли обвинять или уличать человека в чём-то, процесс должен быть открытым. И вы – знать все его детали. Вы видите только то, что вам показывают, поэтому не стоит писать.

Мой муж не святой и святым никогда не был, но обвинять его в расизме неправильно. Он таким не является. Приписывать ему статью, которая не подходит туда, тоже не нужно, потому что она не соответствует. Говорить, что он врет все, что стал набожным и раскаиваться не стоит, потому что вы его не знаете. Он действительно раскаивается и не стал резко верующим, а был всегда. Почему-то никто не замечает, что у него помимо тату, которое обозвали крыльями (хотя это просто графика), есть почти целый лист из Библии, набитый на ребрах. Молитвы на всём теле. И настоящий церковный православный крест набит – тоже никто не увидел. И начнем с того, что не каждый из вас, точнее, наверное, процентов 70 точно не читали Библию. А он читал. И читал приблизительно полгода. Он верующий человек, и сейчас он ещё больше опустился. Он раскаялся, причастился, исповедовался. Кто-то мне говорил, что так резко верующим не становятся. Мне кажется, что и так резко становятся, но он таким всегда был», — приводит слова Мамаевой Чемпионат со ссылкой на прямой эфир в своём Инстаграме.
Теги: Мамаев
Вчера, 23:44
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#2  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 00:03)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Жена молодец!Если во всем такая,то непонятно какого рожна ему еще надо...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:58)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Молитвы на всём теле. И настоящий церковный православный крест набит – тоже никто не увидел.

Что толку набивать на теле Библейские тексты, если ты сам- урод? который пи..здит людей ногами в составе кодлы? Ахрененно верующий. Да просто модно выпендривающийся. на самом деле - "ни в Бога, ни в чёрта", что называется....

Помнится, братки в 90-х, тоже завалят кучу народу - и храмы строить. Очень "достойно". Типа откупились.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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