Юрий Семин: "Локомотив" отстает от прошлогоднего графика всего лишь на два очка

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал критику в свой адрес."Я это даже и критикой не считаю, поскольку она вся состоит из личного отношения к Семину. Я, конечно, как и любой тренер, ошибаюсь. Но ведь можно говорить, что сегодняшний "Локомотив" создает много моментов, но не забивает. Или то, что в обороне он не так надежен, как прошлом сезоне. И таким образом указать на недостатки.Однако, я приведу цифры – на сегодня, в сравнении с прошлогодним турнирным графиком, мы отстаем всего на два очка.В Лиге чемпионов мы за эти 4 тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы. Где-то не хватает везения, где-то опыта – мы ведь не были в Лиге чемпионов четырнадцать лет. Но сдаваться не собираемся! – сказал Семин.