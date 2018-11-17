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Карпин - о попадании "Ростова" в Лигу чемпионов: как вы знаете, надежда умирает последней

Тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о возможности завоевания путевки в Лигу чемпионов.

"Есть ли надежда увидеть "Ростов" в Лиге чемпионов? Как вы знаете, надежда умирает последней. Для выхода в Лигу чемпионов делается все на разных уровнях, начиная от президента клуба и губернатора Ростовской области, заканчивая самыми главными — игроками, которые помогают прийти к такому результату", - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

После 14 туров ростовчане делят с ЦСКА 4-5 места, имея в активе по 23 очка.
Теги: Ростов Карпин
Сегодня, 10:31
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#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 12:26)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: verhdon27
Для этого Ростову нужен серьезный спонсор.

И игроки не такие как Ндонг какой-то .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:18)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Для этого Ростову нужен серьезный спонсор.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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