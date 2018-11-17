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Артур Малоян: в "Енисее" Аленичев стал другим человеком, возможно на него так повлиял Титов

Форвард "Енисея" Артур Малоян не понимает, почему главный тренер команды Дмитрий Аленичев не выпускал его в стартовом составе.

"Не могу понять, почему оказался на скамейке, и никто не может. Я подходил к тренеру с конкретным вопросом: чего мне не хватает, в чём прибавить, чтобы играть? И слышал в ответ, что всё нормально, всё устраивает. Но я увидел, что бьюсь о стену. И объяснений нет. Просто есть принципиальная позиция, что я не игрок основного состава и должен сидеть на замене.

Мог ли на Аленичева повлиять Егор Титов, у которого свой, специфичный взгляд на футбол и игроков? Могу только предположить, что так и случилось. Говорить на 100%, так это или нет, не могу. Но Дмитрий Анатольевич для меня в "Енисее" стал другим человеком", — сказал Малоян.

"Чемпионат"
Теги: Енисей Аленичев Малоян Титов
Сегодня, 11:48
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