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Юрий Семин: я отработаю свой контракт до конца - возраст не проблема

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился планами на будущее.

"Призываю общество не волноваться – свой контракт я выполню и отработаю до конца. Это для тех, кто любит на пресс-конференции спрашивать о моем возрасте. Это не проблема", – сказал Семин.

"СЭ"
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 12:27
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