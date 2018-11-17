Юрий Семин: я отработаю свой контракт до конца - возраст не проблема

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился планами на будущее."Призываю общество не волноваться – свой контракт я выполню и отработаю до конца. Это для тех, кто любит на пресс-конференции спрашивать о моем возрасте. Это не проблема", – сказал Семин.