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Такума Нисимура: очень сложно пробиться в состав такой команды, как ЦСКА

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура рассказал, что с пониманием относится к тому, что пока не может пробиться в основу армейцев.

"Очень нелегко пробиться в состав такой команды, как ЦСКА. Я понимаю требования Гончаренко, понимаю, какой футбол хочет увидеть тренер. С работой на тренировках у меня проблем нет.

Мне наиболее комфортно играть вторым нападающим, если схема 5-3-2, например. Когда ЦСКА играет 4-3-3, хотелось бы играть под основным нападающим. Получается, это позиция Влашича, Сигурдссона и других ребят, играющих под Чаловым", — приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".

Нисимура в нынешнем сезоне провел в чемпионате России 2 матча.
Теги: ЦСКА Нисимура
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